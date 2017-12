Mário Salvador reza sobre (des)crença em Uberaba

Mrio Salvador reza sobre (des)crena em Uberaba

CREDO

Creio que o Brasil conseguirá sair do sufoco, pagar a dívida externa e conquistará sua liberdade financeira.

Creio que a dívida interna brasileira será quitada.

Creio que, a partir de agora, políticos e funcionários públicos não se locupletarão em seus mandatos e cargos e respeitarão o povo e o bem público.

Creio que os menores brasileiros terão vida digna, não precisarão trabalhar, poderão estudar e terão pão e teto, além de amor e paz.

Creio que o homem não tentará mais comprar a dignidade do próximo.

Creio que reformas colocarão o Brasil em melhores condições em sua economia.

Creio que haverá emprego para todos os que hoje estão desempregados.

Creio que os idosos serão respeitados e terão seus direitos garantidos.

Creio que a indústria de armamentos parará de incentivar guerras no mundo.

Creio que a Justiça imperará.

Creio que a fome será definitivamente banida da face da terra.

Creio que os homens serão irmãos.

Creio que haverá mais solidariedade entre os humanos.

Creio que a fauna e a flora serão respeitadas.

Creio que o povo terá fácil acesso à saúde.

Creio que as filas terão um fim.

Creio que a televisão será mais educativa que destrutiva.

Creio que os astros passarão a infundir bons exemplos.

Creio que a imprensa será bastante rigorosa e manterá o povo informado sobre a atuação de homens públicos. Principalmente se cometerem atos de improbidade.

Creio numa distribuição de renda equânime no Brasil.

Creio que toda pessoa terá um lar para chamar de seu.

Creio numa aplicação de recursos financeiros mais acertada por parte dos administradores públicos.

Creio num trânsito bem seguro e sem acidentes.

Creio no bom senso e na ética de toda a humanidade.

E, finalmente, creio em Papai Noel, fadas e duendes.

Redigi e fiz publicar esse texto no Jornal da Manhã, em 1999. Hoje o republico, reconhecendo que, de tudo o que citei, continuo acreditando só em Papai Noel, fadas e duendes. Quanto ao resto, que decepção!

Mário Salvador