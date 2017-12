Existem caminhos mais elevados que cultuar apenas a forma física

Existem caminhos mais elevados que cultuar apenas a forma fsica

O Mister

Mexia em seus guardados à procura de um documento antigo quando deparou com um recorte de jornal. Neste havia a foto de um jovem com um corpo musculoso exposto e noticiava a conquista do título de "Mister Beleza" daqueles idos tempos. Estava em seu quarto e viu-se refletido no espelho. Não conseguiu evitar de rir de si mesmo.

O Mister retratado era ele próprio muitos anos atrás. Havia muita diferença física. Conseguiu voltar seu pensamento aos sentimentos de então e emergiu uma pitada de constrangimento de si, contudo, minimizou seu efeito pela maturidade atual.

Lembrou-se do quanto tomou-se de vaidade pelo fato de ter sido indicado o Mister, tanto que guardou com orgulho a notícia impressa com sua foto, embora dela já até tivesse esquecido. Ocorre que, felizmente, desde então buscou e encontrou caminhos mais elevados e iluminados que cultuar a estética do corpo.

Perdoou-se em face da inocência da juventude, mas preferia não ter se exposto àquela fútil exibição. Concorreu diante da insistente solicitação de sua mãe, sempre por demais ocupada com coisas fúteis. Enquanto refletia, entrou no quarto seu jovem filho. Queria sua opinião diante da insistência da avó para que participasse de um concurso de beleza. Surpreso pela coincidência, logo aconselhou. "Livre-se da fixação de sua avó.

O corpo, embora templo sagrado da alma, só se corrói. Invista na alma que através do tempo sempre evolui pela cultura e pelo amor. Repare nessa reportagem... veja-me fisicamente antes e atualmente. No futuro, correrá o risco de rir de si, como faço agora.

Desenvolva suas energias para disseminar caridade e compaixão, senão ficará como sua avó, que está profundamente sofrida pela sua imagem envelhecida e atormentada pelo seu vazio espiritual. Não submeta-se à social escravidão da estética corporal e poderá prosperar sempre. Pense nisso e decida."

Ricardo Cavalcante Motta