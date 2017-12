Psicoterapeuta Eliane Barbosa fala sobre a necessidade de ser solidário

Psicoterapeuta Eliane Barbosa fala sobre a necessidade de ser solidrio

Seja solidário

Tenho visto tantas pessoas sofrendo pelo medo da solidão, e outras se submetendo a humilhações e maus-tratos, pensando que assim não ficarão sozinhas... Caminho errado esse, porque se você se ama de verdade, você se torna sua melhor e eterna companhia, e, assim, não precisa mais mendigar o amor dos outros para ser feliz.

E, nesse processo de resgate da sua autoestima, outro passo importante para combater a solidão é a solidariedade.

Eis, então, algumas reflexões que irão ajudá-lo a combater o tenebroso medo do abandono:

• A solidão só existe para dois tipos de pessoas, que se comportam nos extremos: as egoístas e as “boazinhas”.

• Se você é egoísta, prepare-se para ficar sozinho, porque chega uma hora em que as pessoas à sua volta se cansarão da sua exploração e irão “se mandar”...

• Se você é “bonzinho”, que nunca diz “não” para ninguém e vive de agradar para receber elogios, prepare-se também para as decepções e a vida solitária. Já disse e repito: ninguém vai valorizá-lo se nem você mesmo acredita em seu valor.

• Mas, se você souber dosar sua capacidade de doação, sendo solidário sem se sentir sugado, amando sem cobrar retorno, cuidando sem esperar reconhecimento, certamente você será uma pessoa feliz.

• Uma pesquisa recente mostrou que as pessoas que se doam são as mais felizes e bem-sucedidas, mas há um detalhe importante: é preciso doar amor, dinheiro, elogios, atenção e carinho com consciência - sem exageros, sem se esgotar, e sem expectativas de gratidão.

• A solidariedade vai trazer leveza ao seu coração e o ajudará a encontrar um sentido maior para sua vida.

• Por isso, não economize afeto, atenção, incentivo e entusiasmo, porque na vida é assim: tudo o que vai volta, geralmente multiplicado!

• E lembre-se: se você for solidário, jamais se sentirá solitário!

Eliana Barbosa

Life coach, psicoterapeuta, articulista de jornais e de revistas de circulação nacional e internacional, autora de vários livros no campo do autodesenvolvimento, apresentadora de programas em TV e rádio, e ministra palestras e cursos transformacionais no Brasil e nos Estados Unidos

