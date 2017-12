Mário Salvador fala sobre profissionais competentes

Mrio Salvador fala sobre profissionais competentes

PROFISSIONAIS COMPETENTES

É possível encontrar profissionais idôneos em todas as atividades humanas. Assim é que, por exemplo, de repente a humanidade foi surpreendida quando, na África do Sul, há cinquenta anos, um médico revolucionário realizou o primeiro transplante de coração humano. O feito abriu caminho para esse tipo de cirurgia, para a felicidade das famílias dos pacientes cardíacos em fase terminal e dos próprios transplantados – que sobreviveram graças ao sucesso da cirurgia a que se submeteram e à ousadia do médico pioneiro Christiaan Barnard.



A história registra a atuação de economistas que se dedicam à macroeconomia, criando planos financeiros e econômicos de real valor, que possibilitam a organização das finanças de um país.



Algumas carreiras passam por altos e baixos, conforme a situação do país. E há aquelas que são extintas, ou repaginadas, ou que surgem em nome do progresso. Em momentos de crise, muitos profissionais optam por atuar em área diversa daquela para a qual se formaram. E trabalhadores que passam para a informalidade não são poucos. Além disso, ter mais de uma profissão não é nenhuma novidade entre os brasileiros. Toda essa diversidade de profissionais contribui para o desenvolvimento da sociedade.



E o sucesso de todos eles acontece graças ao trabalho do professor, que proporciona aos estudantes a possibilidade de eles conhecerem os princípios básicos que servem como alicerce para exercerem qualquer atividade. Entretanto, num país onde, para ser Presidente da República, basta um mínimo de escolaridade, entende-se por que a classe dos professores ainda não recebe vencimento digno.



Em contrapartida, numa de suas últimas edições, a revista Veja trouxe reportagem sobre o sucesso da “Ordem dos Advogados Milionários do Brasil”, referindo-se àqueles que defendem os réus da Lava Jato. Pertencem à Realeza os advogados com honorários de até dez milhões de reais. A Elite desses advogados recebe até oito milhões de reais. Já os Emergentes, até cinco milhões de reais. Os advogados de alguns grandes escritórios estão enriquecendo graças ao trabalho que realizam defendendo legalmente delinquentes da Lava Jato.



Para esses profissionais, quanto pior for o erro de seu cliente, melhor pode ficar a situação financeira deles. O que o brasileiro ainda não sabe é com que dinheiro os réus da Lava Jato estão pagando esses altos honorários aos seus advogados. Esses réus estiveram de brincadeira com o dinheiro público todo o tempo. Mas, para o povo brasileiro, basta!

Mário Salvador