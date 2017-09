Saiba quais são os seis passos para recuperar sua autoestima

Saiba quais so os seis passos para recuperar sua autoestima

Seis passos para recuperar sua autoestima

Você por acaso conhece alguém feliz e bem-sucedido que apresente baixa autoestima? Eu nunca vi... Afinal, autoestima e autoconfiança são fatores decisivos para a realização pessoal e profissional.

Se você tem se sentido por baixo por causa de uma decepção amorosa, falta de valorização no trabalho ou mesmo desemprego, dívidas, excesso de peso, problemas com filhos, etc., eis aqui seis passos para você recuperar sua autoestima e se surpreender com a própria mudança:



1) Pare de dar poder aos outros para mandar em suas decisões. Chegou a hora de conquistar o controle de sua vida e se tornar o personagem principal de sua história!



2) Não permita mais que os outros abusem da sua fragilidade e bondade. Aprenda a dizer “não” quando seu coração pedir um “não”, sem medo da cara feia dos outros. Quando precisar negar um pedido, use essa expressão mágica, que amenizará o seu “não”: “Sinto muito, mas... (não posso fazer isso, não quero ir, não preciso disso, não aceito isso, etc.)”.



3) Faça as pazes com o espelho. Todas as vezes em que passar perto de um espelho, pare, olhe no fundo de seus olhos, sorria pra você e faça uma declaração de amor. No começo pode parecer estranho, mas insista, porque a sensação de ser amado por si mesmo vai lhe trazer bem-estar, brilho pessoal e autoconfiança.



4) Pare de temer o “não” das pessoas. Por causa desse medo você já perdeu muitas oportunidades na vida! Arrisque-se a solicitar aos outros o que você deseja, porque o máximo que você vai ouvir é um “não”, e tudo continuará como antes, mas se ouvir um “sim”... já pensou como será bom?

5) Daqui para frente, aceite sua humanidade e pare de cobrar tanta perfeição de si mesmo. Assuma seus erros e fracassos, tire lições das adversidades, levante a cabeça e siga adiante! Se você ficar esperando perfeição para realizar as coisas, você nunca realizará nada na vida. Perfeição ainda não é deste mundo, mas sim a excelência, através da melhora contínua – hoje sou melhor do que ontem e amanhã serei melhor do que hoje!

Eliana Barbosa

Life coach, psicoterapeuta, articulista de jornais e de revistas de circulação nacional e internacional, autora de vários livros no campo do autodesenvolvimento, apresentadora de programas em TV e rádio, e ministra palestras e cursos transformacionais no Brasil e nos Estados Unidos

www.elianabarbosa.com.br

eliana@elianabarbosa.com.br