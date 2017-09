CRONICA DO DIA

Catástrofes

Catástrofes naturais causam mortes e danos materiais, como aconteceu recentemente com um terremoto, no México; e com a passagem dos furacões Irma e Maria, no Caribe. E presidentes falastrões – como os dos Estados Unidos e Coreia do Norte – também podem provocar catástrofes, quando colocam nações de sobreaviso: é fácil, para eles, decidirem começar uma guerra, mas, para o povo, é triste imaginar quanto tempo ela dura. Guerra é dor, choro, trauma, mutilação, sofrimento, carestia, destruição, prejuízo, morte.



Nosso país também vive uma catástrofe sem precedentes: a da corrupção. Não é uma catástrofe natural. Homens com poder, e empresários com uma ganância que desconhece limites se associaram para carrear fortunas para si, à custa do bem público, que esses poderosos deveriam administrar, mas que consideram como sendo seu.



O corrupto afronta princípios de honestidade, honradez, respeito ao próximo e aos bens alheios. Se ele detém a força de algum poder, usa-a para locupletar-se e para favorecer, com o empreguismo, sua sórdida corja de aliados. Às vezes ampara o povo com alguma verba, porém não deixa de guardar, em mala, cueca e conta bancária secreta, os valores alheios nem de comprar joia e tríplex com polpudas verbas públicas que ele privatizou.

Quando um empresário aceita dar a corruptos um percentual da obra que vai executar, essa importância é acrescentada ao valor da obra de forma irregular e desonesta, o que gera prejuízo à entidade pública.



Como não há mal que sempre dure, a Justiça, que tem braços longos, vem abraçando os corruptos e aplicando-lhes severo corretivo. Os bandidos alcançados pela lei se defendem: “Não fiz. Não roubei. Não é comigo”. São todos anjinhos. Já os que se confessam culpados tentam diminuir o tempo na cadeia, apelando para a delação premiada e entregando os envolvidos nas fraudes.



Em alguns países onde aconteceram catástrofes, já se calcula o número de mortos e já se estimam os prejuízos. Porém, no Brasil, ainda não é possível calcular o valor dos desvios de bens públicos e o tamanho do prejuízo sofrido durante tanto tempo. Esperamos conseguir nos levantar dos escombros e receber de volta tudo o que nos foi roubado. E, ainda, queremos que, daqui para frente, todo corrupto seja banido do poder e ocupe o lugar que merece: a cadeia.

Mário Salvador