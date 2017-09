Advogado fala sobre Raquel Dodge na Operação Lava Jato

Advogado fala sobre Raquel Dodge na Operao Lava Jato

Dodge na Lava Jato

Raquel Dodge assumiu nesta semana o cargo de procuradora-geral da República e será responsável, dentre tantas outras atribuições, por presidir e coordenar os grupos de trabalho da Operação Lava Jato, além de outras denúncias que versam sobre o mau uso do dinheiro público, especialmente do orçamento federal.



O STF (Supremo Tribunal Federal), responsável pelo julgamento dos processos que envolvem autoridades públicas, como a Presidência da República, deputados, senadores e ministros, por conta do foro privilegiado, aguarda, ansioso, pela nova postura da procuradora, especialmente no que se refere ao prosseguimento das representações apresentadas pelo antecessor, Rodrigo Janot.



Sabe-se, de início, que a procuradora Raquel Dodge modificou, em grande parte, a equipe dos antecessores e nomeou procuradores com grande experiência, especialmente no processo do Mensalão do PT, valendo lembrar o nome de Raquel Branquinho e José Alfredo Silva.



No meio desses furacões, é certo que todo o mundo assiste, ansioso, nos padrões de Game of Thrones, à maior série real de episódios de política corruptiva já vista, sendo certo que será difícil alguém desbancá-la. No pódio das séries mundiais, Brasil, Venezuela e Coreia do Norte ocupam lugar de destaque na mídia global. Infelizmente.



Enquanto isso, na sala de justiça, a OAB Federal vem trabalhando arduamente para tentar junto à Câmara Federal o prosseguimento das denúncias já protocoladas e propositadamente congeladas diante das proximidades das Eleições de 2018.



Nesta altura do campeonato, diante de tantas mazelas, aguardamos, ansiosos, a exibição dos últimos capítulos e a punição dos responsáveis pelo maior escândalo de corrupção de todo o mundo. Salve Dodge e a LAVA JATO!

PAULO LEONARDO VILELA CARDOSO

Advogado, professor universitário e consultor jurídico