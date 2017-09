Mário Salvador disserta sobre o período de seca e a chegada da primavera

Mrio Salvador disserta sobre o perodo de seca e a chegada da primavera

Primavera

Estamos passando por um período de seca muito rigoroso. Há mais de cem dias não chove. Há focos de incêndio nas matas por todo o país. O Brasil mais parece um braseiro. Várias vezes rodovias que cortam o município foram interditadas por causa do fogo e da fumaça de queimadas. Vê-se fuligem nas ruas e casas. A baixa umidade do ar provoca o surgimento de doenças respiratórias, resseca a pele e causa muitos outros incômodos. Mas esse inverno quentíssimo vai-se despedindo para dar vez à estação mais colorida do ano.



A estação das flores volta com o jasmim, girassol, rosa, lírio, hortênsia, violeta... E ipês de todas as cores se destacam na paisagem urbana e rural. As cores das flores atraem insetos, que cumprirão seu papel na polinização. É primavera, que aqui no Hemisfério Sul vai de setembro a dezembro.

Paisagem e pastagens se tornam mais verdes. Praças, canteiros, jardins e quintais se enchem de cores, beleza, perfume e vida. As plantas, em agradecimento à primeira chuva desta estação (chuva pela qual todos nós esperamos ansiosamente), ganharão novo ânimo, nova roupagem, oferecendo lindas flores e folhas novinhas. Também as primeiras chuvas levarão embora a poeira nas casas e nos telhados delas. A primavera até faz parte de um calendário pessoal, pois a cada ano de vida se completa mais uma primavera. Enquanto outono é uma metáfora para a velhice, primavera o é para a juventude.



A primavera acontece uma vez no ano, mas há sempre um pretexto para nos lembrarmos dela. Angélica, Hortênsia, Magnólia, Violeta, Margarida, Rosa... São muitos os nomes de mulheres que trazem todo o romantismo das flores. “As Quatro Estações”, famosa peça musical composta pelo sacerdote italiano Vivaldi apresenta primeiro a primavera. E duas das três fadinhas da Cinderela lembram essa estação do ano: Flora e Primavera, que estão no conto de fadas ao lado de Fauna. Também Olavo Bilac lembrou que a flor “...enfeita a morte, assim como enfeita a vida”. E é do pintor italiano Sandro Botticelli a obra-prima “A Primavera”.



Localizado no Estado de São Paulo, o município de Holambra, “cidade das flores”, maior centro de produção de flores ornamentais da América Latina, realiza anualmente a Expoflora. O nome do município é uma junção de Holanda, América e Brasil. Essa homenagem à cultura dos Países Baixos não nos deixa esquecer que fica na Holanda o maior jardim do mundo: Keukenhof, que só abre para turistas em parte da primavera do Hemisfério Norte, e que tive a feliz e memorável oportunidade de visitar com minha esposa Carmen, nossa filha Ana, o genro Sérgio e o neto Christian.



Agora que o inverno se vai, seja bem-vindo todo o romantismo da primavera, estação mais bonita do ano. Num trocadilho para não perder o costume, os que não a quiserem aproveitar, esperem e verão...

Mário Salvador