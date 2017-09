Independncia

Lava-Jato no Judiciário e no Ministério Público!

Estamos aqui, em pleno aniversário da Independência do nosso país, não tem sido nada fácil, mas, confesso, caminhar é preciso, para a alegria de muitos e tristeza de uns poucos, estamos remando.

A cidade comenta que este escriba é um feroz crítico do Judiciário e do Ministério Público. Confesso que sim, sou mesmo! Todavia, as críticas que venho fazendo ao longo de mais de duas décadas sempre foram feitas olhando as duas Instituições em âmbito nacional, ou seja, do Oiapoque ao Chuí, da ponta de Seixas à Serra da Contamana. Digo mais, sempre elogiando sobremaneira a conduta, o comportamento, a ética, o conhecimento e competências de seus integrantes. Faço questão de repetir: nada, absolutamente nada, em desfavor de suas condutas; homens e mulheres do mais alto gabarito, em sua imensa maioria! Existem alguns problemas? Sim, claro que sim, como ocorre em todos os segmentos. Mas a regra caminha no sentido, repito, de comportamentos exemplares. Reconheço de público!

Todavia, as duas instituições, em comento, não demonstram a mínima preocupação com a vida dos outros brasileiros no que diz respeito aos altos $alário$ recebido$, os penduricalho$, as “gentileza$$$”, as bene$$e$, os auxílio$, i$$o, aquilo e etc. Enfim, uma vergonha, uma tapa na cara da sociedade; vivem numa verdadeira redoma, não conhecem o significado da palavra crise, filas de ônibus, dificuldades no atendimento médico; quando precisam algo com relação à segurança pessoal, surge um batalhão na defesa de suas Excelência$, uma verdadeira parada militar, mais robusta que o aniversário do Sete de Setembro.

Digo mais: a jornada de trabalho enfrentada pelas ilustre$ autoridades, outra vergonha desmedida com relação aos ilustres mortais que recebem salário mínimo – duas férias por ano, fora as emendas nos feriados –; e com relação à aposentadoria quando partem para inatividade, aí é que a coisa caminha para uma questão de imoralidade sem tamanho. Recebem como se estivessem trabalhando, inclusive, com outra$ vantagen$ jamais sentidas por nós, os trinta e três milhões de brasileiros – os carregadores de piano –, bancando as mordomia$$ dessa gentalha! Existem casos de certas autoridades receberem mais de 120 (cento e vinte mil reais por mês), totalizando meio milhão de reais por ano! É isso mesmo, caro leitor! Vai montar uma empresa, em qualquer ramo, pagar todos os tributos, salários, equipamentos, avarias ocasionais; carga tributária no importe de quase 36% – trinta e seis por cento – e, ao final do ano, receber algo em torno de 1,5 milhão de reais, livres de quaisquer outros descontos.

Recentemente, a imprensa publicou que um magistrado no Estado do Mato Grosso recebeu, num único momento, a importância de R$503.000 (quinhentos e três mil reais)! É isso mesmo: meio milhão de reais. Num primeiro momento, confesso que não acreditei. Depois percebi que era verdadeiro, e que a douta autoridade, ao que consta, não via nada de anormal no recebimento! Que era tudo legal! Deve ser legal, mas totalmente imoral, um tapa na cara, aquele bem de frente nos 13,5 milhões de desempregados desse país!

Excelência$$$, com a devida vênia, os tempos são outros, a nação carece de reformas em vários sentidos; mais respeito com o povo brasileiro, um povo pobre – de marré, marré marré –; e Vossas Excelência$$ nessa redoma, encastelado$. Uma vez mais: a crítica se faz em âmbito nacional; nada de beicinho e cara feira aqui na terra de Major Eustáquio! Não gostaram? Venham para o debate, vamos debater, inclusive com o povo brasileiro!

(*) Leuces Teixeira