Gustavo Hoffay fala sobre os abusos sexuais na crônica de hoje

Gustavo Hoffay fala sobre os abusos sexuais na crnica de hoje

FUNESTA PAIXÃO



Vimos acompanhando notícias que reportam abusos sexuais originados de pessoas diversas, vitimando pessoas de ambos os sexos e de idades variadas. Até mesmo quem julgamos estar acima de qualquer suspeita, chegam-nos notícias da sua participação em atos libidinosos contra crianças e o que termina por despertar, em todos nós, uma indignação ainda mais profunda e dolorida, até o ponto de inflamar comunidades inteiras que, encolerizadas com a profanação da honra até mesmo de menores impúberes e totalmente indefesos, se rebelam em alto grau e, erroneamente idealizando-se justiceiras, terminam cometendo crimes com as suas próprias mãos, imaginando-se acima das leis ou vítimas de uma legislação penal absolutamente caduca, repulsiva e facilitadora da dissolução de costumes e valores erguidos por tradições familiares até então consideradas incólumes, invulneráveis.



Ultimamente, vimos tomando consciência de que a prática daqueles escabrosos atos de obscenidade e de total desrespeito à integridade física e moral de seres humanos diversos vem sendo cometida também por alguns pastores e sacerdotes de confissões cristãs diferentes e que, teoricamente, deveriam revoltar-se contra aquela prática criminosa e movida que é por paixões desencadeadas a partir de impulsos doentios e condenáveis.



Na qualidade de católico e praticante da minha fé, entendo que quando alguém, dentro da minha igreja, pratica o que é contrário aos ensinamentos de Deus e se atreve a fazer o seu próprio magistério, destruindo o tesouro da fé e desedificando por suas atitudes a comunidade que tem o sagrado dever de pastorear, aquele ente deve ser severamente chamado à correção pela Justiça dos homens e sofrer as sanções que são comuns a qualquer cidadão, sim! Se alguém dentro da Santa Igreja Católica trabalha contra ela, é incoerente, e à sociedade cabe, da sua parte, o direito de se defender, aplicando sanções a quem a dilapide.



A Teologia católica ensina que a consciência é o árbitro imediato da moralidade, é a ele quem profere o ditame: “Deves ou não deves agir”. Mas fique claro que a consciência não é o árbitro último e supremo. Ela tem que levar em consideração, antes do mais, o respeito, a consideração à Lei de Deus, fonte da moralidade. Imagina-se que a Igreja Católica envida providências no sentido de se evitar admitir em seminários pessoas ligadas a delitos ou a situações problemáticas relacionadas a abusos sexuais e que, também, formula um caminho de formação integral que ajuda noviços a amadurecerem em todos os aspectos. Entretanto, imagino que cabe a cada um a manutenção de tudo o que lhe foi ministrado e sob a graça do Espírito Santo. O desvirtuamento a partir daí é de índole íntima, pessoal, muitas vezes originada de uma personalidade carente de vocação pastoral e imperceptível sob critérios diversos, até mesmo a partir do próprio postulante ao magistério da Santa Igreja.

Gustavo Hoffay

Agente Social