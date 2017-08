Mário Salvador fala sobre a frondosa Sete-Copas na crônica de hoje

Mrio Salvador fala sobre a frondosa Sete-Copas na crnica de hoje

SETE-COPAS

Sete-copas, grande árvore tropical, também conhecida como chapéu-de-sol, sombreiro e amendoeira, dentre outros nomes, existe em todo o Brasil e espalha-se por muitos lugares do mundo. A copa incomum, de ramagem horizontal agrupada em espaços regulares no tronco, fornece sombra farta. Sem ser exceção à regra, no bairro Estados Unidos, onde resido, aqui, em Uberaba, veem-se muitas delas nos canteiros centrais das ruas e na praça Carlos Gomes.



Em agosto, a sete-copas se desnuda por completo, perdendo as enormes folhas que se tornaram vermelhas ou amarelas. E, no chão, essas folhas escorregadias provocam tombos em transeuntes que tentam superar o obstáculo que consiste no incômodo e interessante tapete formado naturalmente por essas folhas em vias e calçadas. Além disso, para evitar que essas folhas entupam bueiros, há o aumento exponencial do trabalho e do tempo de dedicação à lida de nossos dedicados garis, que varrem, juntam, recolhem e ensacam essas folhas, que são recolhidas posteriormente por coletores e motoristas dos caminhões de coleta. Esses trabalhadores, bem como o trabalho e o tempo deles, e ainda os recursos empregados nessa empreitada, poderiam ser melhor aproveitados, se não existissem as sete-copas, o que também provocaria menos desgaste nos trabalhadores e garantiria maior benefício à população.



Recentemente, a Prefeitura retirou cem toneladas de lixo dos bueiros. Além do lixo jogado ilegalmente na rua e do lixo doméstico descartado fora de hora, dentre outros problemas, é certo que folhas de sete-copas contribuíram para entupir os bueiros. Constatamos isso pelo número expressivo dessas árvores nas avenidas Padre Leandro e Quinze de Novembro, aqui em Uberaba, e também vendo o estado de ruas e calçadas antes da varrição. Por tudo isso, vê-se que sete-copas não é árvore indicada para vias públicas. Mas esse problema não existe só aqui. Algumas cidades erradicaram as sete-copas de suas ruas. E o incômodo provocado por essa árvore não se restringe às ruas: em meio à vegetação nativa, ela pode ser considerada intrusa. Mas, em lugar adequado, essa árvore, que produz boa sombra, é muito útil por sua madeira, folha, fruto, raiz, casca e semente. E possui propriedades medicinais.



Além de substituir sete-copas por árvores adequadas para a via pública, para minimizar o transtorno do entupimento de bueiros, seria interessante fixar na entrada deles uma tela forte junto à grelha (ou boca de lobo), que funcionasse como filtro, permitindo a passagem apenas da água. Sou leigo no assunto, porém me incomoda o fato de eu ainda não ter constatado qualquer mudança, no mundo todo, nas grades de proteção de bueiros. Afinal, sempre que bocas de lobo ficam obstruídas, o gasto para reverter o problema é expressivo e o bueiro tem a função comprometida, o que gera outros transtornos, como água e esgoto invadindo ruas, casas e comércio; danos ao asfalto; prejuízo de toda ordem; mau cheiro; doenças... O estudo do equacionamento da questão ajudaria todas as cidades.



Enquanto isso, garis, motoristas dos caminhões e coletores, pelo bem da população, vão se desdobrando para dar conta de tanto serviço, especialmente nesta época do ano. Felizmente, nossa cidade está muito bem servida por eles.

Mário Salvador