Apaixone-se por si mesmo e mostre o seu potencial é tema da crônica de hoje

Apaixone-se por si mesmo e mostre o seu potencial tema da crnica de hoje

Seja você mesmo

Sei que são muitas as situações difíceis pelas quais você já passou nesta vida – dores físicas ou morais, ressentimentos, culpas, medos... –, mas para que você supere tais dificuldades, o princípio básico é que você nunca vire as costas para si mesmo, para o seu “eu”, para suas vontades e escolhas individuais. Ou seja, é preciso ser você mesmo, verdadeiro, responsável pelos seus pensamentos e atos, e não um “robô” ou boneco nas mãos de pessoas manipuladoras que ditem as suas atitudes.



Você entende o que estou falando? Pessoas que passaram uma infância reprimida ou cresceram ouvindo críticas venenosas e comparações, geralmente não conseguem expressar seus mais profundos sentimentos. Fazem e demonstram aquilo que sabem que pode agradar aos outros e se esquecem de si mesmos, mascarando suas reais emoções. E o pior é que vivem angustiados, sem brilho interior, receosos de um dia serem desmascarados. A sua maior dor é a incapacidade que elas têm em dizer “não” para os outros – “não quero”, “não posso”, “não sei”, “não vou fazer”.



Se você está sofrendo hoje porque não consegue ser você mesmo, dono da sua vida, dos seus pensamentos e das suas escolhas, dê já um basta nesta situação. Comece uma viagem pelo seu interior, para descobrir quais são os medos que o levam a agir assim.



Você sabia que há pessoas que não se permitem crescer – materialmente, moralmente, espiritualmente, fisicamente ou profissionalmente – porque elas têm medo de ser melhores do que os seus pais? O que é uma grande bobagem, porque, sendo a evolução a tendência natural do mundo, é claro que os filhos podem e devem superar os seus pais. Mas, para quem teve uma educação repressiva, isso parece inconcebível.



Outro caminho importante para você preservar a sua autenticidade, é procurar não valorizar demais as expectativas dos outros em relação a você, porque somente você tem o direito de criar suas próprias expectativas e, atenção: não prometa às pessoas aquilo que você não tem certeza que vai cumprir, não queira parecer mais do que você é, porque, mais dia, menos dia, as máscaras caem e você vai ter que assumir suas verdades, seus medos, suas fraquezas, seus naturais fracassos, suas culpas e suas mágoas.



Então, antes que sofra mais, apaixone-se por si mesmo e mostre ao mundo a pessoa especial que é você! Sim, você mesmo!!!

Eliana Barbosa

Life coach, psicoterapeuta, articulista de jornais e de revistas de circulação nacional e internacional, autora de vários livros no campo do autodesenvolvimento, apresentadora de programas em TV e rádio, e ministra palestras e cursos transformacionais no Brasil e nos Estados Unidos