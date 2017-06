Narrando experiência com a neve, Ilcéa Borba aborda natureza frágil

Narrando experincia com a neve, Ilca Borba aborda natureza frgil

A fragilidade é branca!

Sempre que participamos de evento em torno de um tema e uma pessoa, como por exemplo: uma ideia, um livro, uma pesquisa, saímos fortalecidos, desafiados e motivados ao trabalho numa posição de abertura aos novos conhecimentos e revisões. Quando me encontro nesta situação, represento-a, internamente, com a imagem de pessoas em torno do fogo que aquece com seu calor, ilumina com sua luz e fortalece com o sentimento de pertença. Lembro-me também dos povos primitivos que se preparavam para as guerras com danças em torno da fogueira – depois do ritual que incluía ritmo, movimento e fogo sentiam-se prontos para a luta.



Recentemente vivi uma experiência inesquecível: conheci a neve em todas as suas etapas: um início chuvoso, um frio intenso, os primeiros flocos de neve e, por fim a nevasca. Quando a neve caiu, decidimos imediatamente retornar ao Cerro Catedral, em Bariloche, onde inicialmente não pudemos subir, pois os serviços de transporte estavam parados. O desafio da subida e do caminhar na neve imaginado originalmente como perigoso, devido às constantes advertências dos instrutores, fez com que nossos primeiros passos em direção ao almejado passeio fossem vividos sob forte emoção – o coração batia forte e acelerado.



No entanto, após a firme decisão, seguimos em frente focados apenas em alcançar nosso objetivo, realizando também nossos sonhos. Esperamos pelo bondinho na companhia de tantos brasileiros que houve, naquele lugar, uma inversão: os brasileiros eram maioria absoluta e os argentinos minoria irrelevante. Aliás, no mês de julho, Bariloche se transforma em Brasiloche – só tem brasileiros. Subimos até o pico da montanha e saímos na neve onde muitos já brincavam com arremesso de bolas de neve ou descendo de esquibunda. Vi tantos tombos homéricos que desisti da ideia de praticá-lo.

Retornamos pelo trenzinho e pegamos a passarela de descida. Neste momento pude apreciar verdadeiramente a paisagem – a neve cobrindo os pinheiros e outras árvores. Fiquei extasiada com a maravilha! O que era o forte verde da mata, agora estava totalmente branco. Percebi então que o branco não é apenas vazio e frio, ele é, antes de qualquer coisa, FRÁGIL! Os galhos se curvam e a neve espalhada por toda a superfície do arbusto o torna leve, fino e frágil. Esta sensação do frágil comove e identifica. A imperiosa paixão se liga à compaixão num enlace destinado à eternidade. Nem sei quantas fotos tirei!

Uma lembrança se impôs: no Instituto Inhotim vimos uma sala onde o artista montou um enorme trator marrom, todo sujo de barro cuja retroescavadeira reboca uma frágil árvore totalmente branca, com suas raízes expostas além de pás, enxadas e picaretas também brancas a ela fixadas. O impacto é forte e a mensagem traduzida imediatamente: a força destrutiva do homem com suas máquinas poderosas contra a FRÁGIL natureza.



Ilcea Borba Marquez – psicóloga e psicanalista

