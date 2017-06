Ricardo Cavalcante aborda na coluna de hoje:falar ou ficar calado?

O Mudo

No seio de sua família polida e educada, vigorava a norma de que só se abre a boca para agradar. As verdades que representassem defeitos tinham que ser ocultadas, mesmo se pudessem servir para evolução de alguém. Ele, porém, não conseguia se enquadrar nessa regra e dizia com sinceridade o que pensava. Tornou-se um ponto fora no contexto mesmo que tivesse razão ou a melhor intenção. Como ali não gostavam da franqueza, todos dele se afastaram. Abria a boca e era hostilizado. Ao tempo de sua adolescência a situação agravou. Falava, era apedrejado, com apoio geral. Indignou-se, pois pensava que só queria ajudar. Certo dia então, muito acuado e entristecido, resolveu. "Vou ficar mudo!" No dia seguinte acordou sem dar uma palavra. Questionado, gesticulou gemendo, dando a entender que não conseguia falar. E assim seguiu. O médico nada descobriu que justificasse a mudez. Consolidado seu estado silencioso, as pessoas novamente foram se aproximando. Era um misto de dó e segurança, pois as pessoas costumam gostar de desgraças e omissões, embora não cultivem segredos. Então novamente passaram a se relacionar com ele. Interagiam num monólogo. Ele usava do seu olhar, das feições faciais, gestos, lágrimas, sorrisos. Mas não falava mesmo. Assim passaram a confidenciar, refletir o que diziam, admitir para si suas mazelas. Já até destinavam gratidão ao mudo. Descobriu que seu silêncio circunstanciado tinha melhor efeito que sua franqueza impiedosa ou que a bajulação descompromissada dos demais. E foi bem vivendo. Até que, no vigor da festa de quinze anos de sua filha, cujo sonho era ouvir sua voz, tomou o microfone e bradou em alto e bom tom: "Filha, eu te amo!". Melhor tivesse ficado calado, tamanha foi a reação. Logo uma tia esbravejou que ele era falso mudo, que enganou a todos. E o buchicho ferveu. Foi hostilizado como dantes, inclusive por ter sido destinatário de segredos pessoais, agora sob risco. Lançaram blasfêmias. Imediatamente, voltou ao silêncio. E o povo, como gosta de fantasias, criou que o grito foi um milagre pela festa da filha. Ele nunca mais falou, até o amém que expressou em sua extrema-unção. Mas levou a dúvida se deveria ter dito esse amém. Não teve incerteza alguma, porém, quanto a sua segura opção de ser mudo nesse mundo insensato.

Ricardo Cavalcante Motta