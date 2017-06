Crônica de Leuces Teixeira fala dos irmãos Batista e a JBS

Crnica de Leuces Teixeira fala dos irmos Batista e a JBS

Fazer o quê?

Caro amigo leitor, não tem jeito, aqui estou novamente para alegria de muitos e tristeza de uns poucos. Confesso, não tem sido nada fácil. Com relação ao último artigo publicado neste espaço – Somos frouxos e idiotas –, recebi muitos elogios, mas também muitas críticas; faz parte do jogo democrático. Aliás, comemoramos neste mês – 06/06 – o Dia da Liberdade de Imprensa.



Tenho refletido sobre os fatos ocorridos ultimamente e dá uma baita de uma desesperança. Veja bem o acordo de delação dos irmãos Batista, um presente de pai pra filho. Fazer o que esses bandidos fizeram, juntamente com a classe política reinante nos últimos tempos! Digo mais, agora eles estão rindo da nossa cara. De lá de Santa Catarina mandaram o pequeno barco de tantos e tantos milhões para os EUA, e ninguém fez nada!



Os ilustres irmãos pilantras, sabedores do estrago da “delação” premiadíssima, compraram dólares e mais dólares para vender por preço bem maior, lucrando, como de sempre, sem nada fazer, sem nenhuma gota de suor derramada, aliás, lucrando de modo fácil.



Tenho lido sobre a dificuldade de muitos empresários, honestos, que batem à porta do BNDES – buscando empréstimos para produzir riqueza e crescimento – e levam um tremendo não na cara ou, ainda, burocracia e mais burocracia no sentido de dificultar as coisas.



Todavia, para os PeTralha$ goianos e outros apaniguados amigos do Lula jamais faltou dinheiro; basta um pequeno olhar com o que ocorreu com as construtoras que mandam e desmandam nas licitações públicas de estádios, estradas, metros, portos, etc. O governo petista quebrou o país, destruiu a Petrobras. Digo e repito: não foram os petistas os inventores e criadores da corrupção no Brasil, mas temos que reconhecer que essa gentalha safada, bandida e perversa aperfeiçoou e muito o modo de fazer corrupção; aparelhou o Estado por um projeto criminoso de poder no sentido de transformar nosso país numa Venezuela! Deu com os burros n’água, caiu do cavalo.



Agora chegou a vez do Temer, tão desavergonhado como os próprios petistas. Cada dia que passa sua situação se agrava mais; o julgamento da ação penal eleitoral foi detonado na terça-feira passada, está correndo, sabe-se lá o que vai acontecer! Em caso de derrota do atual Presidente – Temer –, com a cassação do seu mandato, não lhe resta outra alternativa; vai buscar algo melhor no Supremo Tribunal Federal, até mesmo para ganhar tempo, se é que pode se dizer que está ganhando alguma coisa!



Não tenho dúvida nestes tempos nebulosos: fazer o quê? Cassação, renúncia de Temer e eleição indireta no Congresso Nacional? Será uma decisão razoável com a qualidade dos políticos que aí estão? Eleições diretas já!? Muda a constituição e vamos fazer eleição? Qual o prazo para que tudo ocorra? Quais os candidatos para concorrer nesse momento? Lula, o mula? O molusco sem dedo? O Marcolla de barba! Fazer o quê? Estamos num mato sem cachorro; mais perdido que cego em tiroteio!

Leuces Teixeira