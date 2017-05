Life Coach aborda: É melhor SER do que TER. Cuide da sua saúde espiritual!

Life Coach aborda: melhor SER do que TER. Cuide da sua sade espiritual!



CUIDE DA SAÚDE ESPIRITUAL

Quanta gente neste mundo se sentindo perdida ou depressiva, sem encontrar um sentido para o seu viver...

Sabe por que isso acontece? Porque lhes falta colocar o “ser” na frente do “ter”, ou seja, é preciso cuidar primeiro do crescimento espiritual para depois colher o desenvolvimento material. Tudo o que existe na matéria um dia já fez parte do pensamento, da imaginação, do sentimento ou das preces de alguém. Então, que tal começar a cuidar melhor da saúde de seu espírito?

• O primeiro passo é se tornar uma pessoa mais grata à vida, a Deus, aos entes queridos, colegas de trabalho, chefes ou patrões, e até àquelas pessoas complicadas que o desafiam a ser cada dia mais paciente.

• Que sua conversa com Deus, ou Universo – como queira chamar –, seja a maior parte do tempo para agradecer. E quando precisar pedir alguma coisa, ao invés de ficar rogando (mais saúde, dinheiro, tolerância, amor, etc...), use seu poder mental para imaginar que já conquistou tudo o que necessita e sinta a emoção, a gratidão e a sensação de prazer dessa conquista. Converse com Deus, contando o quanto é feliz e grato por todas essas realizações que Ele permitiu se manifestarem em sua existência (isso é gratidão por antecipação). É assim que funciona a Lei da Atração, que vai trazer para sua vida aquilo que você transmite, aquilo que você é!

• Respeite as pessoas como elas são – cada um tem um tempo certo para acordar para a vida. Seja inspiração para elas através de sua conduta, de sua espiritualidade, gentileza, empatia e consideração.

• Exercite o autocontrole: seja dono, e não escravo de suas emoções. Quando perceber que está se sentindo nervoso, perturbado, desanimado, revoltado ou qual seja a negatividade, pare tudo o que estiver fazendo, respire profundamente e converse com Deus, sentindo as boas energias que sempre estão disponíveis para quem se conecta com Ele.

• Crie o hábito de, nas horas mais estressantes de seu dia, ouvir músicas calmas, de preferência instrumentais, para que, aos poucos, não só seu espírito, mas também o seu corpo, se tornem mais leves, serenos e relaxados.

Eliana Barbosa

Eliana Barbosa é life coach, psicoterapeuta, articulista de jornais e de revistas de circulação nacional e internacional, autora de vários livros no campo do autodesenvolvimento, apresentadora de programas em TV e rádio, e ministra palestras e cursos transformacionais no Brasil e nos Estados Unidos.

Conheça melhor as suas atividades profissionais no site www.elianabarbosa.com.br

Contato: eliana@elianabarbosa.com.br