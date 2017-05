Sandra Abud fala sobre a ansiedade e seus efeitos na crônica

Sandra Abud fala sobre a ansiedade e seus efeitos na crnica

Ansiedade



*Sandra de Sousa Batista Abud



Quem nunca sentiu ansiedade?

É comum a relação da ansiedade com paralisia, constrangimento, angústia entre outros sofrimentos. Entretanto, além de antecipar temores com chance de serem reais, como encontrar animais nocivos em algum lugar, a possibilidade de um assalto, um péssimo motorista no trânsito, a ansiedade dosada razoavelmente, é um caminho para a eficiência.



A ansiedade não é causada apenas pelo risco de morrer de acidente, de doença ou de assassinato, mas, atualmente os indivíduos estão expostos a inúmeros estímulos causadores de ansiedade tais como veículos em alta velocidade, ruídos assustadores, procedimentos médicos desconcertantes e invasivos, uma profusão de informações vislumbrando um mundo muito perigoso, terrorista e ameaçador repleto de acidentes, de epidemias, de violência urbana, de produtos tóxicos, de preconceitos, de imoralidades, de corrupção, enfim, um mundo causador de muitos momentos ansiosos.

Como não ficar ansioso neste mundo moderno?



Viver com uma ansiedade clínica é angustiante, e há situações em que a ansiedade é tão intensa que a pessoa não consegue interagir socialmente, trabalhar, sair de casa. Ela aumenta os níveis de hormônio do estresse, faz subir a pressão sanguínea, causa impacto no sistema imunológico, estando relacionada a problemas cardiovasculares, transtornos imunológicos, obesidade entre outros.



No transtorno de ansiedade, o próprio sintoma é o diagnóstico. Assim, dor nas costas pode ser por causa de uma hérnia de disco, onde se trata a hérnia. Quem tem ansiedade, é porque é ansioso. Falta muito para a ciência desvendar os transtornos mentais. A melhor forma de lidar com a ansiedade aguda é procurar ajuda médica e psicológica especializadas, rapidamente.



Entretanto, em níveis normais, é a ansiedade que faz a pessoa traçar planos alternativos e se cercar de cuidados para que tudo saia bem, mesmo o inesperado. Em situações estressantes é ela que faz o sujeito reagir com mais rapidez e focar na defesa, sendo então o primeiro passo para resolver um problema. Apesar do sofrimento causado por ela, o indivíduo não estaria em uma situação melhor sem a ansiedade. A ansiedade é também uma reação positiva, um sinal de alerta, um aviso para uma defesa momentânea. Confortavelmente, as pessoas ficam estáticas, desmotivadas para transformar a vida. A ansiedade provoca o foco necessário para buscar oportunidades novas e mudanças.



Interessante é tratar a ansiedade aguda e saber usar a ansiedade em níveis moderados para respostas positivas.



*Psicóloga Clínica