Falar de doença ou de saúde? Vera Dias sugere essa reflexão na crônica

Falar de doença ou de saúde?

Hoje estava muito tentada a escrever sobre a certa desorientação que ando sentindo em relação ao que vivemos em nosso país. Queria partilhar com os leitores esta sensação de não saber mais o que pensar, sentir, em que ou em quem acreditar quando se trata de economia, política, políticos e seus partidos. Imagino que este desconforto seja muito semelhante ao que vivem as pessoas em sofrimento mental quando sentem perder sua identidade.

Eis que, quando me sento para pensar esse artigo, me cai em mãos uma cartilha trazendo dicas de Saúde Emocional que funcionou como resposta da Providência Divina para me dizer como podemos nos manter saudáveis em meio a tanta insanidade, disparates, inconsistências e incoerências.

Tais dicas vieram de um famoso psicoterapeuta, Bruno Carrasco, e que apresento sob a forma de uma lista simples que não carece de explicações ou interpretações:



Viva o momento presente sem saudosismos ou inquietações sobre o futuro, porque ele é o que verdadeiramente possuímos.

Tome decisões e faça suas escolhas, ou seja, não viva à base do “deixe a vida me levar”... Se quiser algo, não espere, faça acontecer.

Não se culpe por errar. Não somos perfeitos e aprendemos com os erros.

Procure sempre reconhecer e expressar seus sentimentos para que eles não se transformem em doenças. Quando a boca cala, o corpo fala.

Pergunte quando tiver dúvidas. Ninguém é obrigado a saber tudo.

Não tente agradar a todos, porque isto é impossível. Respeite-se.

Diga Não quando quiser dizer Não. E Sim quando quiser dizer Sim.

Não deixe de fazer as coisas por medo, porque ele nos impede de crescer.

Seja você mesmo e não viva como um personagem mascarado.

Mude sua rotina ao menos por um dia, vivendo novas experiências em diferentes setores de sua vida.

Entenda que há diferentes pontos de vista e que há várias maneiras de interpretar um mesmo fato.

Se algo o incomoda, tente resolver para que não viva uma insuportável e constante irritação.

Espero que pensar sobre isso possa lhe trazer a certeza de que, por maior que seja a lama em que estamos chafurdados, há um espaço sagrado em cada um de nós que deve ser preservado em nome de nossa integridade emocional.

Vera Lúcia Dias