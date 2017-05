Em 20 anos, a depressão será a doença que mais afetará pessoas

Em 20 anos, a depresso ser a doena que mais afetar pessoas

Estatísticas Interessantes



• Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), nos próximos 20 anos a depressão será a doença que mais afetará pessoas no mundo, superando os índices do câncer, doenças cardíacas e outras patologias. A OMS aponta que a depressão será, também, a doença que mais gerará custos econômicos e sociais para os governos, devido aos gastos com tratamento e às perdas de produção. Nos dias atuais, mais de 450 milhões de pessoas são afetadas por transtornos mentais, a maioria delas nos países em desenvolvimento. As pesquisas da OMS ainda revelam que os países mais pobres têm mais casos de depressão do que os países ricos. Neste contexto, a pobreza está relacionada aos casos de depressão, pois os indivíduos pobres que vivem em países ricos têm maior incidência de depressão do que as pessoas ricas desses mesmos países.



• Estresse da separação ou de um casamento em crise pode piorar o quadro de pessoas com câncer. Pesquisadores da Indiana University analisaram dados de 3,8 milhões de pessoas diagnosticadas com câncer entre 1973 e 2004 e constataram que pessoas casadas têm mais chances de sobreviver ao câncer do que as que estão se separando no período em que são diagnosticadas. Foi verificado que entre os participantes casados, as chances de viver pelo menos cinco anos após o diagnóstico foram de 63%. Entre os que haviam se separado recentemente, as chances caíram para 45%. Os especialistas declaram que a identificação de estresse associado a relacionamento no período do diagnóstico poderia levar a intervenções que poderiam ter um impacto favorável na sobrevivência do paciente. Tratamentos psicológicos estariam entre as possíveis intervenções mencionadas pelos especialistas.

• Segundo um estudo da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP, muitos adolescentes de Feira de Santana, na Bahia, são influenciados pela família e por amigos a consumir bebidas alcoólicas. Além disso, foi verificado que a bebida simboliza a transição da infância para a vida adulta. Segundo dados da Universidade Federal de Feira de Santana (UEFS), apesar de já conhecerem os efeitos da bebida alcoólica no organismo e na vida social, adolescentes costumam consumir a bebida como forma de autoafirmação e para ser aceitos em seu círculo afetivo. Foram analisados vários adolescentes entre 10 e 16 anos, com metodologia de discussões e entrevistas sobre o assunto. Após esse procedimento, concluiu-se que entre as causas que levam os adolescentes a ingerir álcool estão a aceitação e o incentivo paterno. Dos 60 adolescentes ouvidos na pesquisa apenas 21 constituíram sujeitos de estudo, e desses somente dois disseram que a figura materna exerce influência no consumo de álcool.



• O peixe é o alimento mais adulterado, segundo dados da FDA, a agência que regula os alimentos nos EUA. Uma pesquisa internacional, realizada em 55 países, mostrou que um de cada cinco peixes não é da espécie que o produtor diz ser. No Brasil, fiscais sanitários coletam amostras suspeitas e enviam para o Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás, onde é feita uma análise de DNA. O bacalhau e o linguado são os maiores alvos dos falsificadores, que prometem esses peixes, mas na verdade entregam espécies de menor valor, como o panga, o alabote e o polaca do Alasca. A merluza, o congro, a pescada, o garoupa e até a carne de siri também são frequentemente adulterados. Mundialmente, o peixe mais falsificado é o salmão selvagem, que vive nas águas frias do Oceano Pacífico; 70% de toda a sua produção global é forjada. Na verdade, trata-se de salmão de cativeiro ou truta salmonada, alimentada com corante para ficar na cor do salmão. Há mais de duas mil espécies de peixes catalogadas no Brasil e, geralmente, os brasileiros não recebem o que estão comprando.

