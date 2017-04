21 de abril

Inconfidência

Na próxima sexta-feira, dia 21, teremos mais um feriado. Se, porventura, você não souber o motivo deste feriado, vou ajudá-lo:



Em 21 de abril se comemora a morte de Tiradentes, que foi um brasileiro e mineiro que lutou pela independência do país. Também foi nesta data que morreu Tancredo Neves, brasileiro e mineiro, aquele senhor, político de profissão, que já havia sido primeiro-ministro e que iria assumir a Presidência do Brasil, com a alcunha de salvar o país.



E, também, foi nesta data que foi inaugurada a cidade de Brasília, que foi “construída” pelo brasileiro e mineiro Juscelino Kubitschek.

Até aí tudo bem, um pouquinho de história para aumentar nosso conhecimento. Mas o que os três têm em comum?



Tiradentes era um abnegado e corajoso homem; dedicou-se – juntamente com outros bravos companheiros (senão irmãos) – pela causa do Brasil. Ele representou uma população que não mais aguentava pagar tantos impostos que eram cobrados para sustentar uma elite que não sabia o que era trabalho.

Tancredo Neves era muito habilidoso. De conversa mansa e de discursos inflamados, conquistou a classe política e emergiu de Minas para o Brasil. Não conheceu trabalho tampouco as dificuldades da população, salvo de ouvir falar.



Juscelino Kubitschek, de origem humilde, conseguiu estudar e se formou como médico. Alcançou a política e nela fez sucesso. Foi um homem de visão e de atitude.



Neste exato momento você está num ponto da sua vida profissional, pessoal e/ou empresarial. Sua atuação tem sido de um Tiradentes, com coragem?

Ou tem sido à lá Tancredo, com muita conversa e pouca ação?

Ou o seu perfil se parece mais com Juscelino, com muito trabalho e atitude?



Se você não é um membro da corte, então, amigo, estamos juntos nessa. Sustentamos aquela turma, trabalhamos muito e pagamos muitos impostos.

Convém, entretanto, que procuremos gritar e sermos inconfidentes porque senão o trator virá reformando apenas a nossa Previdência, tirando apenas os nossos direitos e ainda nos obrigando a comer uma gigantesca pizza sabor delação.

Fulvio Ferreira

Empresário, palestrante e consultor em comércio varejista

www.fulvioferreira.com.br