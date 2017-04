Leuces Teixeira fala sobre a corrupção na política

Leuces Teixeira fala sobre a corrupo na poltica

Um país de canalhas!

Caro amigo leitor, aqui estou novamente, como sempre, para a alegria de muitos e a tristeza de uns poucos. Estamos em plena Semana Santa, período de reflexão, de introspecção, de pensar em todo o sofrimento impingido ao Cristo Jesus e a toda sua família; o sofrimento de sua mãe diante do calvário.

Gostaria de estar escrevendo sobre assuntos mais amenos, menos sofríveis, mas, diante de canalhice e safadeza, não poderia deixar de comentar e escrever sobre os últimos acontecimentos.



E digo mais: não sou nenhum expert em história mundial, mas duvido, e muito, se algo que está ocorrendo no país já ocorreu em alguma parte do planeta. Acredito que mesmo nas ditaduras mais sangrentas e corruPTa$ não ocorreram tantos desmandos e maracutaias como no momento atual. Nunca houve tanta malversação com o dinheiro público.



Dignos leitores, saiu a lista dos envolvidos nesse imenso mar de corrupção. Vamos, então, a tal lista: oito ministros do atual governo, vinte e quatro senadores (dentre os oitenta existentes) e quarenta deputados federais (imaginava um número infinitamente maior), um conselheiro do Tribunal de Contas da União, no mínimo oito governadores e mais 201 (duzentos e hum) procedimentos remetidos a instâncias inferiores, três ex-presidentes, além de Collor de Mello – o moço que tinha aquilo roxo.



Ninguém, em sã consciência, poderá imaginar os desdobramentos de todas as investigações possíveis quanto às pessoas envolvidas. Acredito em número de mais de 800 envolvidos. Existem casos diante de toda essa canalhice que passa pelo pai, pelo filho e neto. Ou seja, três gerações de canalhas, denota-se, sem o menor pudor, que a corrupção está no DNA da família.



O que pensar diante de tanta canalhice? Este país tem jeito? Será que alcançaremos um nível de civilidade política dentro do tolerável? Não tenho a resposta.



Todavia, temos que reconhecer que algo está mudando – bem devagar, mas está – dentro do Judiciário e do Ministério Público; ares de mudança em ilhas isoladas, bem isoladas. Sou severo crítico desses poderes, sob minha ótica, sempre criticando de forma positiva, com respeito e ética, buscando soluções para a construção de um futuro melhor. Vejo que ambos perderam o receio de investigar poderosos!



O STF, ao que consta, com mais de 120 anos de existência, nunca puniu mais do que meia dúzia de políticos graúdos! Vou repetir: nunca puniu mais de meia dúzia de políticos graúdos. Será que nossos políticos são tão pudorosos e éticos, a ponto da mais suprema corte nunca ter condenado mais do que meia dúzia?



Tenho fé, sou um homem de fé e Cristão, mas recordando o que ocorreu na Itália – operação mãos limpas. Diante das investigações, ocorreram vários suicídios, o povo agradeceu. Tivemos um Presidente que deu um tiro no peito ao tomar conhecimento de que o chefe de sua segurança – Gregório Fortunato, o Anjo Negro – estava envolvido em pequenas falcatruas. Hoje, nesse quadro de corrupção e gente canalha, resolvessem praticar o autoextermínio – o que não é crime, podem ficar tranquilos! –, não tenho a menor dúvida de que três partidos seriam varridos do mapa da política brasileira: o PT, dos PeTralha$; o P$DB, da tucanada, e o PMDB – o partido mais droga do Brasil! Existem exceções, porém raras!

Leuces Teixeira