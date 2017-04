Tem dúvidas sobre união estável? Advogada orienta na crônica

Tem dvidas sobre unio estvel? Advogada orienta na crnica

As relações emocionais, em suas variadas formas, são tuteladas pela lei, assegurando aos envolvidos a proteção assistencial, patrimonial e sucessória. E a convivência familiar, sem a formalidade do casamento, conhecida como união estável é uma das formas regulamentadas pelo direito.



Caracterizada pela ausência de ritos que são próprios do matrimônio, a união estável, apesar de não definida na lei, seu conceito é atrelado ao da família, respeitando as modificações estruturais que lhe próprias, a exemplo da falta de documento para o seu reconhecimento, traz ínsita em sua constituição os reflexos materiais de qualquer relação.



O Estado procura intervir o mínimo necessário na união estável, todavia a retrata como nascedouro o desejo de constituição de família e suas consequências. Assim, apesar da união estável não necessitar de um contrato para o seu reconhecimento, são exigidas algumas características, tais como a convivência duradora, pública e continua de dois seres humanos, podendo ser um relacionamento de um homem ou uma mulher, ou de dois homens ou de duas mulheres, sempre com o objetivo de formação familiar; não sendo aceita relações efêmeras ou transitórias, sem o mínimo de publicidade.



Os figurantes da união estável são denominados de conviventes, e assegurando o direito aos alimentos e também o de curatela entre eles.

Como a constituição não exige formalidades, tais como as do casamento, quando necessário provar a existência da união estável poderá ser feita judicial ou extrajudicialmente pelos meios conhecidos e reconhecidos no direito, podendo ser através de documentos, testemunhas etc.



Caso os conviventes optem por legalizarem a união através de documento este poderá ser feito por escritura pública ou até mesmo por documento particular, momento oportuno de eleger o regime de bens, que na falta de eleição ou de documento de formação as relações econômicas serão determinadas pelo regime da comunhão parcial de bens; caso contrário ou do desejo dos conviventes poderá ser feita a escolha dentre os outros regimes existentes na legislação, no documento de sua constituição.



Entretanto, a falta de formalidade na constituição não atinge a desconstituição, por pura questão de bom senso. A união estável poderá ser dissolvida por documento particular também, quando for do consenso de ambos os conviventes; caso contrário, ou melhor em caso de discordância (litígio) do seu “desfazimento” será feita perante o Poder Judiciário, com todos os trâmites que a lei exige e garante aos envolvidos.



Os direitos que lhe são garantidos assemelham ao do casamento, mas não iguais, destacando o diferencial no direito sucessório, onde a legislação diferencia as possibilidades de recebimento do patrimônio de maneira diversa aos conviventes, sendo aguardado, pelos civilistas, o julgamento para dissipar de vez esta diferença que está sendo processado no Supremo Tribunal Federal.



Ainda, deve ser relembrado que a legislação garante aos envolvidos a conversão da união estável em casamento, se assim for o desejo de ambos, resguardando que esta transformação respeitará a eficácia retroativa da convivência legal anterior ao casamento, no que diz respeito ao regime de bens; devendo em caso de dissolução do casamento atentar para a existência da união estável anterior que poderá ter um regime de bens diverso do escolhido para o casamento.



Pois bem, em poucas e breves pinceladas a união estável foi exposta, mas em momento algum deve substituir as orientações jurídicas para cada caso; pois a intenção mesmo era despertar a busca de conhecimento com profissional capacitado e especialista para que adeque a necessidade fática das partes, e assim possam estar corretamente resguardadas pela lei.



Dra. Mônica Cecílio Rodrigues – advogada, doutora em processo civil e professora universitária.

Para sugestões sobre temas a serem tratados enviar e-mail para monicacradv@hotmail.com