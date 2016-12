Expectativas

Bem-vindo, 2017

Mário Salvador

Meu caro Ano Novo, que bom que você chegou! Não lhe desejo vida longa, pois seus dias estão contados. Porém desejo-lhe disposição: é provável você ter, sim, alegrias, principalmente se ama trabalhar, pois terá muitos probleminhas à frente.



Sua chegada espalha entusiasmo pelo mundo. Fogos de artifício, festas e mais festas, e votos de feliz Ano Novo! E o tal Ano Novo é você! Imagine sua responsabilidade! Durante seu reinado, todos esperam ser felizes e ter, ao redor, todos igualmente felizes.



Mas não se iluda. Só no Brasil há treze milhões de desempregados. Quadro assustador. Como é que você, 2017, vai garantir emprego digno para todos? E ainda estamos às voltas com a corrupção, doença endêmica que se alastrou de forma acintosa pelo país. Todas as esferas políticas - vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais e federais, senadores, ex-presidentes e assessores de todos eles - pegaram o vírus da corrupção e o esparramaram. Como é que você, 2017, vai dar fim a essa catástrofe?



E você nem faz ideia de como a educação está capengando e de como é difícil ser atendido em postos de saúde e hospitais públicos. Haverá solução para esses casos, em seu mandato? E tenha cuidado, pois você pode ser assaltado e até morto em qualquer esquina. E saiba: nem seria surpresa um Novo Ano ser morto no comecinho de vida. Então, por favor, não ande nem rode pelas ruas; nem voe pelo céu. E mantenha portas e janelas de sua casa e de seu serviço fechadas. Ou você poderá ser vítima de bala perdida, que, por mais perdida que seja, sempre encontra uma vítima.



E a seca no Nordeste faz a infelicidade de milhares. (E do resto dos brasileiros que sofrem por saberem que seus irmãos não têm água.) Porém, se aquela seca acabar, esgota-se a fonte de recursos para os bolsos de muitos! (Cale-se, boca!) Será que você, 2017, pode fazer chover, não, dinheiro, mas água, regularmente e o suficiente, naquela região? Basta isso, porque, de trabalho, os nordestinos não têm medo!



São só pormenores. Se eu lhe contar tudo sobre o resto do mundo, é provável você desistir da caminhada. Há guerra; e fome e miséria extremas em muitos países; e refugiados aos milhões, que, depois de uma via-sacra, não sabem se serão recebidos ou enxotados... E crianças sem lar, sem pais, sem paz, sem país, sem água, comida, escola... sem nada. Por que as crianças devem sofrer? Por que a humanidade deve sofrer? Também a natureza pede socorro. Preservá-la tem sido um pensamento irreal para a maioria.



Olhe, 2017, estou nesta vida há umas simpáticas décadas. O bastante para, como meus irmãos, saber que, apesar de a Terra ter tido momentos de paz, também tem sido palco de guerras - verdadeiras fábricas de mortes. Então lhe peço: aplaque a ganância dos que só têm olhos para si mesmos, e querem, sós, dominar as riquezas do planeta. Envolva-os com uma névoa pacificadora e purificadora, que lhes aplaque o ódio e ganância - aniquiladores da humanidade. Assim, 2017, sua passagem por aqui será eterna e maravilhosamente lembrada.



Com nossas boas-vindas, enfrente dignamente a caminhada, amigo 2017, alcance os melhores resultados e, com isso, sejamos todos felizes.

Abração.