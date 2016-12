Ei, consumidor, qual vai ser o presente neste Natal? Advogada orienta suas compras na crônica

Ei, consumidor, qual vai ser o presente neste Natal? Advogada orienta suas compras na crnica

Para esse Natal, o consumidor deve ficar atento a três dicas. Em primeiro lugar, é importante comprar os presentes com antecedência, evitando adquiri-los por impulso, sem o necessário planejamento consciente e sustentável. Com isso, recomenda-se que o consumidor saia de casa com uma relação constando a média de preços que cabe em seu orçamento e os locais onde cada presente pode ser encontrado. A segunda dica é para que os consumidores adquiram suas compras à vista, a fim de que os gastos com o período festivo não comprometam o orçamento familiar do ano seguinte. Contudo, a dica de maior valia para esse natal é que o consumidor aproveite o clima natalino para celebrar o que há de mais importante na vida: amor, amizade, paz, saúde, solidariedade. Encha de alegria a sua vida e a de seus familiares e amigos, pois presente mais significativo que este não há. Consumidores, nesse natal, vamos presentear bons sentimentos!

Cláudia Feres

Professora Universitária

Chefe de Departamento do Contencioso da Fundação Procon Uberaba