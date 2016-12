Tempo de desafios

O Empreendedor do século XXI

O mundo em que vivemos tem apresentado muitos desafios e por isso o momento é considerado muito bom para quem quer empreender. A chave para a mudança na transformação da situação atual é exatamente a capacidade de enxergar os problemas e identificar soluções capazes de transformá-los. Em muitas situações as pessoas relacionam empreender com ter o seu próprio negócio e não necessariamente acontece dessa maneira. Empreendedores são pessoas comuns que, por apresentar alguns comportamentos diferenciados, acabam realizando coisas extraordinárias.



Mas o que seria coisas extraordinárias? Refiro a essa indagação como uma reflexão do empreendedorismo. Realizar coisas extraordinárias neste século não é simplesmente criar novos negócios, e sim fazer diferente, criar soluções que possam servir a todos. O século XXI trouxe uma geração antenada não somente na criação de empresas, mas em formas de como estas empresas podem contribuir para questões sociais, ambientais e de transformação nas vidas das pessoas.



Estes novos Empreendedores são pessoas inquietas, que enxergam problemas sob outras perspectivas, agem com facilidade, aprendem a partir de seus próprios erros e, acima de tudo, fazem as coisas acontecerem em alta velocidade. Assim que surge uma nova ideia, procuram transformá-la em algo útil, essa é a nova essência do comportamento empreendedor nos dias atuais. Enxergar além do presente e antecipar tendências são algumas de tantas características que tornam os novos empreendedores pessoas capazes de transformar sonhos em realidade.



Quando falo em transformação de sonhos, não existe uma fórmula mágica capaz de fazer com que isso aconteça, o que de fato faz a diferença é o aprendizado. Essa nova geração experimenta o empreendedorismo de forma diferente. São jovens que acima de tudo têm um propósito de vida. Segundo o autor Robert Byrne, “o segredo da vida é ter uma vida com propósito".



Empreender, portanto, está relacionado à paixão, fazer aquilo que te desperta algo diferente, que seja prazeroso. Fazer algo por opção, ou seja, você escolhe trabalhar com essa atividade e não é movido apenas por uma necessidade ou interesse. Este novo empreendedor deve equilibrar à vontade x ansiedade. Por este motivo, o conceito de prudência se torna tão moderno, o reflexo do sucesso futuro depende muito das decisões tomadas no presente, ou seja, o empreendedor tem que ter uma capacidade enorme de discernimento para decidir qual o melhor momento para avançar em seus sonhos.

Por fim, deixo algumas reflexões como inspiração: pense em problemas a serem resolvidos, olhe para o futuro, converse com as pessoas, siga a sua paixão, siga seu instinto, faça protótipos, faça acontecer. Busque encontrar o seu propósito de vida, identifique quais são suas principais características e torne-se uma pessoa mais empreendedora. Sucesso!!!

Daiana Rodrigues Souza Costa

Analista de negócios do Sebrae Minas