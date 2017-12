Volkswagen Polo leva o cobiçadíssimo título de “Carro do Ano de 2018”

Volkswagen Polo leva o cobiadssimo ttulo de Carro do Ano de 2018

O Novo VW Polo é o talismã da Volks para virar o jogo no Brasil. Além da beleza e tecnologia, ele recebeu a maior qualificação em testes de colisão realizados pelo instituto Latin NCAP

A revista Autoesporte do Grupo Globo elegeu na semana passada o “Carro do Ano 2018”. Cerca de 30 jornalistas especializados, de todo o Brasil, deram notas de 0 a 10 nos seguintes quesitos: Motor e Transmissão; Desempenho e Consumo; Comportamento dinâmico; Inovação tecnológica; Segurança; Estilo; Acabamento; Conforto e Conveniência; Adequação ao mercado e Custo e Benefício.

O CARRO DO ANO

Quem venceu o cobiçadíssimo título de “Carro do Ano 2018” foi o recém-lançado VW Polo. Considerado o carro símbolo da renovação da Volkswagen no Brasil, o Polo ganhou o título em cima do Fiat Argo, Hyundai Creta, JAC T40 e Renault Kwid. Ele é feito sobre a plataforma MQB, recebeu cinco estrelas nos testes de segurança do Latin NCAP e é oferecido com três versões de motores (1.0 aspirado, 1.6 aspirado e 1.0 turbo) e duas de câmbio (manual de cinco marchas e automático de seis).

O hatch é o primeiro de 20 lançamentos prometidos pela Volks nos próximos quatro anos e será o abre-alas da estratégia de reconstruir a imagem da marca no Brasil.

A PICAPE DO ANO

Inesperada a vitória da Nissan Frontier, mas ela foi a grande vencedora do prêmio “Picape do Ano 2018” concorrendo com Chevrolet S10, Toyota Hilux e Ford Ranger. Fabricada no México, a nova geração da picape evoluiu muito em desempenho, tecnologia e conforto. Lançada em março, apenas na configuração topo de linha LE, de R$ 166.700, em outubro, no entanto, sua gama cresceu com uma opção mais barata, a versão SE, de R$ 150.990 tornando as vendas do utilitário bem mais competitivas. Nos dois casos, o motor é um 2.3 biturbo, 190 CV e 40 kgfm de torque. A caçamba possui capacidade de 805 litros.

CARRO SUPER

PREMIUM DO ANO

O BMW Série 5 foi eleito “Carro Super Premium do Ano 2018”. Neste caso, a categoria elege o melhor modelo lançado este ano com preço acima de R$ 200 mil. Ele tem duas versões: a primeira com motor quatro cilindros turbo de 252 cv e 35,6 kgfm capaz de chegar a 100 km/h em 6,2 segundos e a segunda, mais apimentada, 540i com um propulsor de seis cilindros, 340 cv e 45,8 kgfm, responsável por levar o sedã a 100 km/h em 5,1 segundos.

CARRO

PREMIUM DO ANO

Quem levou o “Carro Premium do Ano 2018” foi o novo Audi A5. A segunda geração do modelo começou a ser vendida no Brasil em julho, com preços a partir de R$ 189.990. Além do visual mais moderno, o A5 recebeu cockpit virtual, head-up display, faróis de LED adaptativos, rodas de 18 polegadas e sistemas de condução semiautônoma. O motor é sempre 2.0 turbo com injeção direta de gasolina, que rende 190 cv de potência nas versões mais baratas e chega aos 252 cv nas opções topo de linha. O câmbio tem sempre a mesma configuração: dupla embreagem com sete marchas.

OUTRAS

PREMIAÇÕES

O “Motor do Ano” abaixo de 2.0 é o 1.5 Dragon, que equipa o Ford EcoSport 2018. Já o motor 2.0 ou maior, o eleito foi o 2.0 Ecotec que empurra o Chevrolet Equinox recentemente chegado ao Brasil. A Toyota recebeu o prêmio de “Marca Verde do Ano”. Ela se destacou pelo número de vendas do Prius, que tem superado rivais convencionais. Já a Volkswagen foi eleita a “Marca Digital do Ano” pela reformulação do seu site e apostou na produção de uma série de vídeos, batizada de 01.09, que serviu para esquentar o lançamento do novo Polo. O executivo homenageado na 51ª edição do prêmio “Carro do Ano 2018” foi Steve St. Angelo, atual CEO da Toyota para a América Latina e Caribe e chairman da empresa no Brasil. Sob sua gestão, iniciada em março de 2013, a Toyota ganhou participação no mercado nacional, passou a exportar para países da América do Sul.

Totalmente redesenhada, a nova Nissan Frontier recebeu reforço no chassis e ganhou dirigibilidade parecida com os automóveis trazendo mais conforto e segurança

Com preço inicial de R$ 315 mil, o Novo Série 5 é pura tecnologia com câmara grande angular e processadores de dados que ampliam o alcance na leitura do cenário em até 100 metros à frente

O Audi A5 ganhou na categoria com preços entre R$ 100 mil e R$ 200 mil. Os sedãs começam a ser comercializados por R$ 189.990 e a lista de equipamentos é a maior da categoria