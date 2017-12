Ubervel e San Marco travam duelo sensacional no ranking de novos

Como aconteceu em outubro, as vendas de carros zero-quilômetro em novembro também não foram bem em Uberaba, segundo apurou a pesquisa do Sobre Rodas. Neste final de ano, as atenções se voltam para o duelo sensacional que travam a Ubervel/GM e a Fiat/San Marco na busca da hegemonia da venda de novos em nossa cidade.

QUEDA DE 12%

A venda de carros 0 km em novembro deste ano caiu 12% na comparação do mês de outubro do mesmo período. No mês passado, foram comercializadas 350 unidades contra 392 de outubro. Já em relação ao mês de novembro de 2016, quando foram comercializados 325 veículos, houve um crescimento da ordem de 7,70%.

VENDA ACUMULADA

Em relação à venda acumulada, todas as revendas locais juntas comercializaram 4.285 carros nos onze primeiros meses deste ano, contra 4.295 no mesmo período do mês passado, um empate técnico com apenas 10 carros de diferença.

REVENDAS

No mês de novembro apenas as lojas da Ubervel, Urca, Kamel, Native Citroën e Peugeot tiveram saldo positivo nas vendas. As demais não conseguiram manter os mesmos números de outubro. Um destaque especial para a revenda Nissan. A Auto Kamel dobrou suas vendas (5 para 10) graças às vendas do sedã Versa e do crossover Kicks.



SENSACIONAL

Já em relação à venda acumulada, Ubervel/Chevrolet e Fiat/San Marco travam um duelo sensacional. As duas disputam mês a mês, carro a carro, a hegemonia das vendas em 2017. Juntas, elas representam quase 40% de todos os negócios deste ano. Só para o leitor ter uma ideia, a Ubervel liderou cinco meses e a San Marco, seis meses. Até aqui, a revenda Fiat vendeu 813 carros e a revenda GM emplacou 816 veículos, uma diferença de apenas 3 carros. Para as duas, resta o mês de dezembro para definir qual revenda vendeu carros em Uberaba neste ano. Pelas informações que a nossa redação conseguiu até agora, nos primeiros dias de dezembro elas estão literalmente empatadas.

CARROS

Entre os veículos, o Onix solidificou sua liderança em 2017 e, por antecipação, desde o mês de setembro, já é o carro mais vendido em Uberaba neste ano. Ele nunca vendeu menos do que trinta unidades por mês em nossa cidade. Outro destaque de novembro foi para o Fiat Argo. O compacto chegou à segunda colocação emplacando 22 unidades, juntamente com o HB20. Este último, mesmo com o lançamento da versão 2018, vem patinando nas vendas desde o segundo semestre. O Nissan Versa foi outra boa novidade. O sedã da Nissan, até aqui um ilustre desconhecido em todos os rankings de 2017, vendeu quatro unidades e promete entrar na briga dos carros de passeio.

Produção cresce 27% no acumulado

Mantendo a tendência dos resultados positivos de 2017, a produção de veículos fechou novembro no azul. Ao longo dos 11 meses do ano, foram fabricados 2,48 milhões de automóveis, montante 27,1% superior ao mesmo período de 2016, quando saíram das fábricas 1,95 milhão de unidades. O volume é o maior desde 2014, quando foram montadas 3,12 milhões de unidades e, em 2015, 2,34 milhões.

ACUMULADO

Os resultados para o acumulado do ano estão acima da meta estabelecida para 2017 pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), de incremento de 25,2%. Vale lembrar que todos os meses, até o momento, apresentaram resultados positivos, sempre impulsionados pela alta nas exportações, que cresceram 53,3% de janeiro a novembro ante igual período do ano passado, saltando de 457,3 mil para 700,8 mil veículos.

NOVEMBRO

Quanto aos 30 dias de novembro, foram produzidos 249 mil veículos, apenas 0,3% a menos do que em outubro, quando 249,9 mil unidades saíram das fábricas. Se comparado ao mesmo mês do ano passado – com 216,2 mil –, a produção foi 15,2% maior. (Fenabrave)