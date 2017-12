Você sabe escolher uma boa oficina para carro importado?

Voc sabe escolher uma boa oficina para carro importado?

Ricardo Almeida explica que os tempos mudaram em relação a manutenção dos carros importados. Hoje as oficinas independentes têm amplas condições de resolver todos os problemas dele como se fosse um carro de fabricação nacional

Comprar um carro importado é o sonho de muitas pessoas, pelo design sofisticado, pelo conforto, status e também pelo preço pois, muitas das vezes, o seminovo, em boas condições, vale bem menos que um carro nacional 0 km, espartano e sem atrativos tecnológicos. “Infelizmente, o medo de ter um carro importado ainda é muito grande no País porque a maioria das pessoas tem a visão estreita de que é muito difícil encontrar uma oficina de qualidade, que pratique preços justos em relação a esse tipo de carro. Aí a procura por uma boa oficina vira uma odisseia”, disse Ricardo Almeida, proprietário da Ophicina Centro Automotivo, especializada no conserto de carros importados, veículos premium e picapes em geral.

EXPERIÊNCIA

Ricardo Almeida explica ainda que já foi a época em que um proprietário de carro importado ficava órfão de serviços de mão de obra de qualidade e de peças, em Uberaba. “Aqui em nossa cidade não temos nenhuma revenda autorizada de carros importados, por isso é importante esclarecer que não é qualquer tipo de oficina que vai resolver este problema. É como ter um relógio Rolex ou um terno Armani, você não vai entregar o seu patrimônio nas mãos de quem não tem experiência no assunto”, disse o entrevistado.

FACILIDADES

Ele explica ainda que muitas oficinas independentes têm hoje um serviço melhor que as oficinas autorizadas e que o valor das peças e a mão de obra saem sempre mais em conta pela desburocratização do negócio. Ricardo destaca ainda que as oficinas independentes têm maior facilidade de encontrar as peças de reposição porque conhecem o mercado como um todo e já as autorizadas, na maioria das vezes, tendem a importar a peça faltante.

ATUALIZAÇÃO

Nosso entrevistado explica também que uma boa oficina independente deve ter sempre aparelhos atualizados. “É importante sempre destacar que o investimento em equipamentos de ponta faz a diferença em qualquer lugar e uma boa oficina, atualizada, moderna, já deve ter aparelhos de diagnósticos para a linha 2018”. Ele explica ainda que estes aparelhos que fazem o diagnóstico do veículo importado são ligados ao módulo eletrônico do carro, uma espécie de “memória” do veículo que guarda as informações e este equipamento faz um diagnóstico, verificando até problemas não identificados no painel de instrumentos.

PEÇAS DE

REPOSIÇÃO

Quanto às peças de reposição, Ricardo Almeida entende que isso já deixou de ser problema há muito tempo. “Com o aumento do número de carros importados rodando pelo País, fabricantes de peças de reposição já têm diversas delas disponíveis e as montadoras aumentaram muito a demanda. Elas têm a obrigação (é lei) de manter essas peças em seu estoque dos veículos que disponibiliza no mercado”, disse ele. Finalmente, o empresário ilustra que o tempo de espera na oficina para o carro importado já está muito próximo do tempo de conserto de um carro nacional.