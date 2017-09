Cinco novos sedãs chegam ao Brasil até o final de 2018

Cinco novos seds chegam ao Brasil at o final de 2018

Volkswagen Virtus foi mostrado na tela de apresentação das novidades da marca durante o Salão de Genebra, na Suíça

O mercado de automóveis no Brasil, aos poucos, vai se recuperando da crise e os fabricantes voltam em investir em novidades. A bola da vez está com os compactos mais caprichados, acima das versões básicas. Além dos hatches VW Polo, Ford Fiesta renovado, Toyota Yaris e companhia, os sedãs também estão na lista dos principais lançamentos que estão por vir nos próximos meses.



Entre eles está o Honda City, que ficará com a cara do Civic, ganhando faróis com luzes diurnas de LED e nova grade cromada na dianteira. A traseira é bem conservadora em relação ao modelo que já é vendido por aqui, trazendo nova disposição nas luzes. Provavelmente, estará no mercado antes do fim do ano, uma vez que o Fit 2018 já está nas lojas.



O Ford Fiesta, a partir de meados de agosto, passou a ser oferecido com o novo sistema multimídia Sync 3 a partir da versão Titanium (R$78.690), cuja lista de equipamentos inclui vários itens, como chave com sensor de presença para acesso inteligente e partida sem chave (Ford Power), acendimento automático dos faróis, controle automático de velocidade, sensor de chuva e espelho retrovisor eletrocrômico. Continua sendo importado do México, com motor 1.6 Sigma Flex de 128 cv.



O Volkswagen Virtus, nada mais que a versão sedã do Polo, chegará às lojas em novembro. Espere pela mesma frente do hatch e uma traseira inspirada nos carros mais caros da marca, entre os quais o Jetta. O modelo será feito com o irmão na planta de São Bernardo do Campo (SP), sob a mesma plataforma MQB-A0. Pelo cronograma da marca, o sedã Virtus deve aparecer no início de 2018. Trata-se do segundo de quatro lançamentos previstos pela marca há alguns meses. Um SUV e uma picape inédita acima da Saveiro para competir com Renault Oroch e Fiat Toro continuam nos planos.



A Toyota aproveitou que a Volkswagen estava apresentando o Novo Polo para anunciar que o modelo não terá vida fácil no Brasil. Ainda em 2018, o Yaris nacional começará a ser fabricado no Complexo Industrial de Sorocaba (SP). O modelo surge para ocupar a lacuna que existe entre a versão mais cara do Toyota Etios e o Corolla mais em conta. Portanto, podemos esperar preços entre R$70 e R$85 mil. O irmão Vios, conhecido como Yaris Ativ em alguns mercados, também deve chegar ao Brasil em breve, mas a marca ainda não confirma a informação.



Já a Fiat possivelmente deixará o lançamento da versão sedã do Argo apenas para o início do ano que vem. O design também não é um segredo guardado atrás de sete chaves. A versão sedã do Argo chega para preencher a lacuna deixada pelo Linea e trará elementos do Fiat Tipo europeu, com o mesmo design que a marca vem adotando nos últimos lançamentos de compactos. O novo modelo será fabricado na Argentina e será concorrente direto de Volkswagen Virtus e Toyota Yaris.

A versão sedã do Argo deverá ter a mesma frente do hatch e chegar ao mercado no início do ano que vem