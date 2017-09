Aprenda como comprar e usar um capacete corretamente

Segundo José Carlos Tosta, o “Carlinhos da Super Motos”, os capacetes também têm grife. Os mais caros são os importados, com alta tecnologia e matéria-prima sofisticada, mas os nossos capacetes nacionais também são muito bons e têm preços mais competitivos

O capacete foi e sempre será o item primordial na segurança dos condutores de motocicletas. No Brasil, seu uso é obrigatório, mas muita gente ainda insiste em não usá-lo, correndo riscos desnecessários. “Quando você monta em uma motocicleta, seja ela de qual tamanho, peso ou potência for, o capacete deve ser usado sempre pelo piloto e pelo garupa”, explica José Carlos Tosta, o “Carlinhos da Super Motos”, presidente da Associação dos Motociclistas e Motoclubes de Uberaba (AMMU).

BOM SENSO

Para ele, não é só por causa da lei que o motociclista tem que utilizar o capacete. “Todos devem ter o bom senso e usar sempre, por instinto de proteção à cabeça; afinal ela é que comanda tudo. É muito importante fazer a escolha certa de um capacete. Em primeiro lugar é primordial saber quais as necessidades do condutor. Se ele vai fazer viagens longas, pilotando por horas e horas, o capacete ideal é o de fibra de carbono, com grande resistência e baixo peso. Ao contrário, se o equipamento for para uso apenas na cidade, os modelos deverão ser confeccionados em fibra de vidro, leves e resistentes, para trechos com velocidade intermediária”, explica o entrevistado.

SELO DO INMETRO

Carlinhos diz que no mercado existem capacetes para todos os gostos e bolsos. “O mais importante na hora de adquirir um capacete é verificar se ele tem o selo do Inmetro. Isso garante a qualidade, a durabilidade e a certeza de estar fazendo a coisa certa”. Ele entende que “quando se compra um capacete reconhecido pelo Inmetro com custo mais barato não significa que ele seja menos seguro que um mais caro. Um capacete mais caro pode até proteger melhor, mas tem durabilidade superior, é mais confortável e bem mais leve, por isso tem um custo maior”, completa. Ainda segundo o diretor da Super Motos, além do selo de qualidade do Inmetro, o condutor deve prestar a atenção no fabricante, escolhendo empresas bem-conceituadas.

O USO CORRETO

Para José Carlos Tosta, é preciso usar o capacete corretamente, sem fazer muita pressão sobre a cabeça ou deixá-lo frouxo demais. Ele considera que o mais importante para o condutor é a atenção que ele deve ter em relação à fixação do capacete à cabeça, por meio da chamada cinta jugular. Esta cinta nunca pode estar frouxa, devendo permanecer 100% em contato com a parte inferior do maxilar. “Se o capacete for colocado muito para frente ou para trás, a proteção fica comprometida e ele pode sair da cabeça, em caso de acidente”, alerta.

BONEZINHO

Colocar um capacete na cabeça por si só não é suficiente para garantir que, em caso de acidente, danos físicos na região craniana sejam minimizados. “Muitos motoqueiros ainda andam com a cinta jugular frouxa ou, pior ainda, sem estar afivelada, vestindo o capacete como se fosse um bonezinho. Está tudo errado”, explica. Outra dica é em relação às viseiras. “Não é correto usar viseiras defeituosas ou sujas, pois isso prejudica a visão do condutor. É preciso limpá-las antes de dirigir e, se estiverem danificadas, é necessário trocá-las imediatamente”, diz o entrevistado.

CAPACETES

ABERTOS

Em relação aos capacetes abertos, Carlinhos não recomenda usá-los, “mas são permitidos por lei somente em trajetos curtos, com a condição de colocar viseiras ou os óculos”, diz. Mas esses tipos de capacetes também devem ter selo ou etiqueta de certificação dos órgãos de normatização. Eles são permitidos, no entanto, é obrigatório que tenham viseira ou que sejam usados sempre com óculos específicos de proteção. “Óculos de grau e escuros não são considerados de proteção”, afirma José Carlos. “Em termos de proteção, o capacete aberto não oferece o mesmo grau de proteção de um integral (fechado), especialmente em caso de queda frontal, expondo o maxilar, a boca, os dentes, etc.”, explica Carlinhos.

MAIS SEGUROS

Já em relação aos capacetes fechados, eles são muito mais seguros, porque têm a proteção do queixo. Todavia, em uma utilização urbana em baixas velocidades, em localidades quentes e sem vias expressas de trânsito rápido, os modelos abertos são plenamente adequados, cumprindo a função primordial de proteger o crânio. Carlinhos orienta que “quando for pegar a estrada, deve-se dar preferência sempre a um capacete integral (fechado), e não a um aberto. Além do crânio e do queixo, o capacete fechado protege o rosto, em caso de uma queda com raspagem no chão”, finaliza.