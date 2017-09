Agosto foi o melhor mês na venda de carros zero

Agosto foi o melhor ms na venda de carros zero

Praticamente imbatível, o Chevrolet Onix caminha a passos largos para ser o campeão de vendas em Uberaba em 2017. Até agosto deste ano, o compacto faturou 299 unidades, 88 veículos a mais que o seu principal concorrente, o Hyundai HB20

Até aqui, agosto foi o melhor mês do ano na venda de carros zero-quilômetro em Uberaba. No mês passado, todas as revendas da nossa cidade negociaram, juntas, 470 automóveis em 20 dias úteis de trabalho: média de quase 24 veículos por dia contra 409 comercializados no mês de julho no mesmo período, com 19 dias úteis de trabalho, dando uma média aproximada de 23 carros/dia.

Com esse resultado, as vendas subiram 15% em agosto deste ano em relação a julho. Já em relação a agosto de 2016, quando foram faturados 488 carros, houve um decréscimo nos negócios da ordem de 3,82%, segundo o levantamento feito pela redação do Sobre Rodas junto às revendas locais.

SEQUÊNCIA POSITIVA

É importante dizer ao leitor que, desde o mês de maio deste ano, os negócios se mantêm firmes, com faturamentos mensais acima de

400 veículos. Entre janeiro e abril de 2017, o volume de vendas não passava de 350 carros a cada 30 dias. Isso mostra que aos poucos o consumidor está voltando às compras e essa sequência positiva é o que se espera ao longo deste segundo semestre, porque pode representar o início da recuperação de um mercado que vinha em queda constante desde 2013.

VENDA ACUMULADA

Em relação à venda acumulada, nos oito primeiros meses do ano passado, foram emplacados 3.275 novos veículos em Uberaba contra 3.116 carros em 2017. Esse resultado, de 159 carros a menos, mostra queda nas vendas de 5,10%. Um dado que merece destaque sobre a venda acumulada deste ano é que as cinco primeiras colocadas, San Marco, Ubervel, Distrive, Texas e Urca, faturaram, juntas, 71% de todo o montante de carros vendidos em agosto, sobrando para as demais, juntas, apenas 29%.

REVENDAS

Em tempos bicudos, só quatro revendedoras locais tiveram vendas positivas em agosto em relação a julho.

A San Marco faturou 117 carros em agosto contra 73 em julho, um avanço excepcional de 60,27%. Depois veio a Ubervel/Chevrolet (91 em agosto e 71 em julho), com um acréscimo de 28,17%; em seguida, a Distrive/Volkswagen (53 em agosto e 44 em julho), com aumento de 20,44%, e a Ford/Texas (38 em agosto e 33 em julho), com um acréscimo de 15,15%. A San Marco foi realmente o grande destaque do mês de agosto. Ela consolidou o primeiro lugar no ranking mensal e ficou com a ponta da tabela do ranking acumulado nestes oito primeiros meses do ano. Só para o leitor ter uma ideia, nesse mês de agosto a revenda Fiat colocou cinco carros (Toro, Strada, Mobi, Uno e Argo) entre os dez veículos mais vendidos em Uberaba. Aqui os destaques foram o Argo (16 emplacamentos) e a volta do Uno (18 licenciamentos) entre os carros mais vendidos no mês passado.

CARROS

Em relação aos carros mais vendidos, o Chevrolet Onix segue imbatível tanto na venda mensal (49 emplacamentos em agosto) quanto na venda acumulada (299 veículos negociados de janeiro a agosto deste ano). É importante destacar que o Onix já vendeu quase 42% a mais que seu principal oponente, o Hyundai HB20 (211 carros comercializados). Na venda acumulada, ele está com 88 carros a mais que o segundo colocado e caminha para ser o campeão de vendas este ano em Uberaba. Outros destaques foram notados pela reportagem.

A Fiat Strada voltou a ficar entre os dez veículos mais vendidos no mês passado. Junto à sua irmã maior (Fiat Toro), a San Marco domina com folga esse nicho de picapes compactas. O Jeep Compass também foi destaque, sendo o sexto carro mais vendido em agosto, e já é o quinto carro mais vendido em Uberaba no acumulado deste ano.

As vendas das picapes Toro e Strada dão à Fiat ampla liderança no setor de utilitários. Em agosto, as duas juntas venderam mais de 50 unidades em Uberaba