Pedalar é ótimo para fazer amigos e juntar gerações

Pedalar timo para fazer amigos e juntar geraes

Pedalar ainda é um exercício gostoso, lúdico e estimulante. Passear de bike é esquecer os problemas, fazer novas amizades, estimular a boa convivência entre as pessoas e adquirir saúde, livrando-se do sedentarismo, como nesta foto, feita em Peirópolis

A cada dia que passa, Uberaba ganha mais e mais adeptos ao ciclismo, um esporte ótimo para a saúde, fazer amigos e juntar gerações. No inverno, quando a prática de atividade física é menor, a preguiça leva ao sedentarismo imperceptível e as pessoas adquirem um sobrepeso inesperado. “A atividade física não pode parar; o sedentarismo que se tem verificado de maneira geral nos dias atuais constitui-se num fator de risco para o aumento da incidência de doenças cardiovasculares, em especial a arteriosclerose e a hipertensão arterial”, explica Weller Ribeiro da Silva, da Lelin Bikes.

Novas Amizades

Lelin, como é mais conhecido o nosso entrevistado, entende que o pedalar nestas noites de calor em Uberaba é um ótimo motivo para estimular a convivência social em família e, também, fazer novas amizades. “Chame sempre um ou dois amigos para pedalar juntos, porque fica muito mais divertido e dá uma segurança maior, principalmente se o passeio for à noite”, orienta. Lelin entende que é importante que as pessoas, antes de iniciar qualquer atividade física, como o ciclismo, tenham o cuidado de se orientar com um especialista sobre a necessidade ou não de realizar alguns exames médicos.

Lelin convida a todos a organizarem passeios de bike nos horários livres nos fins de semana ou a pedalarem nestas noites de friozinho gostoso em Uberaba.

EQUIPAMENTOS

Ainda segundo o empresário, para quem quer pedalar não basta comprar uma bicicleta. “Sempre quando alguém vem comprar uma bicicleta, não nos cansamos de dizer sobre a importância de se adquirir equipamentos básicos, como capacete, luvas e óculos, todos eles indispensáveis e elementares para a iniciação nesse tipo de esporte”, observa Lelin. O empresário destaca, também, a obrigatoriedade do uso do capacete durante todo o passeio e a utilização sempre da direção defensiva. “Aprenda as regras de trânsito. O ciclista deve estar sempre preparado porque tem problemas de toda a sorte no tráfego. Quem passeia à noite tem outro problema agora, que é o risco de ser assaltado e a falta de segurança em Uberaba. Antigamente, a gente só se preocupava com os buracos e os motoristas apressados”, lembra ele.

UNIVERDECIDADE

Para o proprietário da Lelin Bikes, a Univerdecidade é um belo trajeto para um passeio a céu aberto, onde tem muita trilha e asfalto. “Ali você contempla uma paisagem ao mesmo tempo rural com muito verde e ar puro, passando por estradas pavimentadas com muita movimentação de automóveis”, diz o entrevistado. Ele recomenda, também, atenção redobrada no novo trânsito de Uberaba. “Nossa cidade, agora, tem muitos semáforos; por isso é preciso ser sempre previsível, verificando o tráfego de carros e se o semáforo está fechado, principalmente quando for fazer uma curva ou entrar em uma rua”, ressalta Lelin.

SEGURANÇA

O empresário explica que o ciclista tem por obrigação conhecer todas as leis do trânsito, como se fosse um motorista. “Não podemos andar na contramão, o nosso fluxo é sempre o da direita; não pedalar sobre a faixa de pedestre; não andar sob a calçada, ou seja, pedalar com segurança, andando sempre na defensiva”. Por fim, Lelin ensina que pedalar é esquecer os problemas, adquirir saúde e fazer bons amigos no pedal.