Micropintura começa a mudar a estética automotiva

Micropintura comea a mudar a esttica automotiva

Fábio Veneziano, da Triauto Estética Automotiva, diz que o serviço é relativamente novo em Uberaba e oferece inúmeras vantagens em relação ao comercial, dependendo do caso

“Melhorou muito a tecnologia que ajuda o motorista a trazer seu carro sempre com a pintura impecável. Muitos ainda acham que é um trabalho caro, demorado e custoso, mas não é”. A afirmação é de Fábio Veneziano, proprietário da Triauto Unidade 2, especializada em estética automotiva e que tem muitos anos de serviços prestados no comércio de Uberaba. Fábio explica que cada vez mais os motoristas estão preocupados em recuperar a aparência original do veículo. “Riscos e pequenos arranhões na superfície do carro são uma grande dor de cabeça para a maioria dos proprietários. E na hora de recuperar a pintura, sempre a surge a dúvida em relação ao preço e, principalmente, quanto ao tempo que o carro vai ficar parado na oficina”, diz.

MICROPINTURA

Veneziano esclarece que muitos motoristas não sabem, mas existe no mercado um serviço de pintura diferente daquela convencional. “Agora é realizada a micropintura que consiste na recuperação de pequenos riscos ou arranhões na lataria. É um sistema relativamente novo em Uberaba, indicado somente para corrigir danos em áreas pequenas, como arranhões, riscos e lascas na pintura do carro”, conta.

VANTAGENS

Ele explica ainda que a micropintura existe também para corrigir pequenas imperfeições quando o reparo dispensa a etapa da funilaria. “A funilaria convencional tem uma desvantagem em relação à micropintura. No serviço tradicional, a probabilidade de ocorrer diferenças na cor original é muito grande”. Ele esclarece também que a pintura nova muda a característica original do carro sendo facilmente notada pelas pessoas, e já os microrretoques na lataria, quando bem feitos, são praticamente imperceptíveis. “Com isso, o trabalho fica mais ligeiro e a devolução do carro é bem mais rápida”.



ORIGINALIDADE

Ainda segundo o empresário, a micropintura é um serviço que é realizado com uma pequena pistola pneumática e que tem como público alvo os motoristas que estão com o orçamento apertado e que não podem deixar o carro por mais de dois dias numa oficina. Esta nova tecnologia elimina riscos até 70% e o serviço é rápido e mais em conta. “Este novo sistema também corrige as deformidades da lataria sem mexer no restante da pintura mantendo, ao redor do defeito, a cor original de fábrica”, diz o profissional.

ESCLARECENDO

O Sobre Rodas extraiu do site Cesvi Brasil um texto que explica melhor as possibilidades do motorista fazer uso desta nova tecnologia. Veja quando é possível usar a micropintura.

RISCO SUPERFICIAL

Quando a profundidade do dano não excede a camada de verniz, podendo ser removido com polimento. Esse tipo de dano normalmente é provocado pelo contato com tecido grosso, em pequenos atritos com objetos pontiagudos, como chaves, canetas, galhos, etc.

RISCO

INTERMEDIÁRIO

A profundidade do dano não excede a camada do pigmento, mas o polimento não é mais suficiente para removê-lo.

RISCO PROFUNDO

A profundidade do dano atinge o primer abaixo da pintura ou a própria chapa, podendo haver reparo com aplicação de fundo. Além desses casos, é possível realizar correções para perda de brilho (desgaste da camada de verniz) e pequenas imperfeições da superfície metálica.



NÃO PODE

Fábio Veneziano lembra que em algumas partes da lataria não é possível fazer estes microrretoques. “Por exemplo, o teto, o capô, a tampa traseira não devemos aplicar a micropintura porque são áreas bem maiores que a de um para-lama. Neste caso, devemos usar o serviço convencional”. Ele diz ainda que cada veículo apresenta superfícies de latarias diferentes, formatos diferentes e, por isso, antes de decidir pelo serviço deve-se procurar um profissional desta área. “Este é um trabalho melindroso, que exige experiência, conhecimento e somente um profissional gabaritado poderá executá-lo com perfeição”, esclarece.

INVESTIMENTO

Finalmente, Fábio Veneziano explica que a Triauto já faz este trabalho em pequena escala em Uberaba. “Estamos investindo muito nesta área de microrretoque e micropintura reciclando nosso pessoal para aumentar a demanda de serviços. Nos próximos meses teremos condições de atender mais gente”, finalizou. A Triauto Unidade 2 fica na av. Dona Maria Santana Borges, 1.818 – Distrito Industrial I, logo depois do Posto Morada. O telefone

é 3315-7890.