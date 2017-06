Dia Mundial do Fusca: evento em Uberaba reúne amantes do Fusca

Dia Mundial do Fusca: evento em Uberaba rene amantes do Fusca

O fusquinha é, ao lado da Kombi, o Volkswagen mais carismático e amado em qualquer canto do mundo

O Dia Mundial do Fusca é comemorado em 22 de junho, data em que foi assinado o contrato entre Ferdinand Porsche e a Associação Nacional da Indústria Automobilística Alemã, dando início ao desenvolvimento do Fusca, no ano de 1934. A data comemorativa foi idealizada por Alexander Gromow, autor do livro “Eu Amo Fusca” e colunista do Portal Maxicar, e apresentada durante o 5º Encontro Internacional de VW Antigos de Bad Camberg, na Alemanha, em 1995.

Desde então, o Dia Mundial do Fusca é comemorado por fãs do Volkswagen em todo o mundo e com toda força aqui no Brasil, através da realização de passeios e encontros. Há uma imensa cultura em volta do pequeno besouro, com milhares de clubes, museus, peças de roupa e decorações todas feitas em homenagem a ele. Conheça um pouco da história deste ícone.

Volkswagen, Volkswagen Sedã, mas pode chamar de Fusca (1935 - 2003) – Lançado oficialmente em 1935, pelo projetista Ferdinand Porsche, o Volkswagen podia ser comprado por quase todos, ao preço de 990 marcos. Em 1936, já reformulado, com bastante semelhança ao Fusca de hoje, o Volkswagen era equipado com duas pequenas janelas traseiras; em 1937 existiam 30 outros modelos sendo testados na Alemanha. E a partir de 1938, iniciou-se a implantação, em Hanover, de uma fábrica na qual o Volkswagen seria construído na forma de fabricação em série. No Brasil, ele foi produzido entre 1959 e 1986, apesar de ter sido montado desde 1953 em um galpão em São Paulo, retornando depois em 1993 para uma breve carreira até 1996, a pedido do então presidente Itamar Franco. Em sua forma original, ele foi produzido até 2003, no México.

O Fusca da Nascar de Herbie – Meu Fusca Turbinado, com motor 2.3 de 200 cv, foi colocado à venda em 2016

​New Beetle (1998 - 2010) - Embarcando na onda retrô do fim dos anos 1990, a Volkswagen trouxe de volta o Fusca como New Beetle. Beetle era como o nosso besouro era chamado em alguns países de língua inglesa. O modelo usava plataforma e conjunto mecânico da quarta geração do Golf e vestia uma carroceria inspirada no Fusca original. Apesar do forte apelo nostálgico, não fez muito sucesso e, com preço próximo ao Golf, não tinha argumento de venda suficiente frente ao seu companheiro de plataforma, nem o charme do Fusca original.

Fusca (2011 - atual) - Depois do New Beetle, a Volkswagen decidiu dar um novo propósito ao besouro. Apelou para a nostalgia batizando o modelo com o apelido que o original recebeu, Fusca - no caso do Brasil -, e adotou uma postura mais esportiva. O visual se afastou um pouco do Fusca original, mas a pegada aqui é outra: vendido no Brasil com motor 2.0 TSI de 220 cv, ele se posicionou como mais uma opção de esportivo da Volkswagen. Porém, por ser um modelo de nicho com certo luxo, nunca vendeu como o popular Fusca original.

Personagem de filme – Muitos entusiastas deste veículo conhecem a série de filmes com o Herbie, o simpático Fusca antropomorfizado que tinha sentimentos e uma personalidade muito forte. Foram seis filmes, começando com Se Meu Fusca Falasse (Herbie, the Love Bug, 1968) e terminando com Herbie – Meu Fusca Turbinado (Herbie: Fully Loaded, 2005).

Já faz 12 anos que o último filme foi lançado, com a atriz Lindsay Lohan. A personagem de Lohan, Maggie Peyton, quer ser piloto de corridas, mas, primeiro, ganha de seu pai um carro de rua. Fã de carros clássicos, ela vai até um ferro-velho e encontra Herbie, que traz no porta-luvas um bilhete escrito por Jim Douglas, que era o dono do carro no primeiro filme.

Herbie é um carro bem temperamental e, depois de décadas, sente saudade das pistas. Ele consegue dar um jeito de disfarçar Maggie como um piloto de corridas em um encontro de carros antigos e ainda desafia um campeão da Nascar para uma corrida. E o Fusca vence!

Evento em Uberaba reúne amantes do Fusca

Esta é a quarta edição da festa e a cada ano atrai mais pessoas que vão até o local para ver de perto verdadeiras relíquias de quatro rodas

A última quinta-feira foi de festa para os amantes do Fusca, em Uberaba. Em comemoração ao Dia Mundial deste carro, que durante décadas atrai a atenção e o amor de muitas gerações, foi realizado um evento para reunir e expor os modelos antigos e personalizados do veículo, com shows e sorteios de brindes.

De acordo com o empresário Lione Santos, um dos organizadores do evento, todas as quintas-feiras uma turma de amigos, denominada T- Bugz, se encontra no pátio de um posto de gasolina na av. Orlando Rodrigues da Cunha para conversar sobre carros, reunindo cerca de 100 pessoas. “A maioria tem algum veículo antigo, original ou personalizado, que são verdadeiras relíquias, como o Fusca, Opala, Ômega, Brasília e até a Kombi, e se encontram para trocar experiências e bater um papo agradável a respeito deste hobby em comum”.

O dia 22 foi marcado por uma data especial, uma homenagem ao Fusca. O T-Bugz, presidido por Daniel Canteiro, resolveu organizar a festa. Segundo Lione, cerca de 200 pessoas passaram pelo local. “O evento contou com show da dupla Beto e Barcelos, além de sorteios de vários brindes. Mas, a atração maior foram os carros, principalmente o Fusca, que marcaram gerações e foram ícones de venda. Esta é a 4ª edição do evento realizado pelo T-Bugz e a cada ano atrai mais pessoas”, comenta.