Novos lançamentos da Renault já podem ser encontrados em Uberaba

Novos lanamentos da Renault j podem ser encontrados em Uberaba

A Cical Renault funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h

A nova revenda Renault em Uberaba já está em funcionamento com a prestação de novos serviços. A autorizada faz parte do Grupo Cical, que tem mais de 50 anos no mercado. Os serviços prestados na nova loja vão desde vendas de peças, serviços como revisões, manutenção em geral e funilaria e pintura até o comércio de veículos 0 km.

De acordo com o gerente Daniel de Freitas, um dos pontos fortes do Grupo Cical está no atendimento prestado aos clientes, buscando sempre o melhor para os proprietários da linha Renault. “Para aqueles que ainda não possuem veículo da marca, a revenda tem ofertas e condições especiais. Os proprietários de veículos Renault já estão procurando a nova loja para realizar todos os tipos de serviços, além de visitarem o showroom para conhecer os modelos 0 km que a marca oferece”.

O Grupo Cical convida a todos para conhecerem a loja, inclusive os lançamentos da Renault, Captur e Kwid. Toda a equipe está à disposição atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 18h. E aos sábados, das 8h às 12h. A Cical Renault está instalada na avenida Guilherme Ferreira, 1.310.

GRUPO CICAL - A nova revenda pertence ao grupo goiano Cical, dono de várias concessionárias de automóveis e motos pelo País, além de atuar também com consórcios de bens imóveis, locação de veículos, despachante e corretora de seguros. Fundado em 1961 pelo comerciante Wady Cecílio e os filhos Jamel Cecílio e Jair Cecílio, a Cical - Cecílio Importadora e Comércio de Automóveis Ltda. - comemora em 2017, cinquenta e seis anos de atuação em diversos estados brasileiros. Fazem parte do Grupo Cical as seguintes revendas de automóveis: Cical Motonáutica – Goiânia, Cical Chevrolet, em São Paulo; Vecel Ford, em Ribeirão Preto; Cical Honda, em Trindade (GO); Cical Honda, em Araçatuba (SP); Cical Dream, espaço dedicado ao segmento de motos de altas cilindradas e com grandes máquinas; Cical Honda, unidade Setor Pedro Ludovico (GO); Cical Honda Automóveis, em Araçatuba-SP; Cical Renault, Catalão; Cical Renault, Itumbiara (GO); Cical Nissan, Uberlândia-MG; Cical Nissan, Ribeirão Preto; Cical Renault, em Ribeirão Preto (SP); Cical Renault, em Uberlândia (MG), e agora Cical Renault, em Uberaba.

LANÇAMENTO DA RENAULT - Novos lançamentos da marca francesa, o Captur e o Kwid já podem ser encontrados na Cical Renault em Uberaba. O Kwid é um subcompacto com proposta diferente dos outros no mercado, mais robusto e mais alto.

O novo Renault Captur é elegante em cada detalhe. Linhas marcantes, com lateral e capô esculpidos, luzes diurnas em LED no formato C, que destacam a grade inferior, rodas de liga leve diamantadas de 17” e 13 possibilidades de cores. Tem um amplo espaço interno para proporcionar mais conforto aos ocupantes, com bancos R-Confort, porta-malas espaçoso de 437 litros e a posição de direção mais elevada do segmento.

O novo Captur já pode ser visto na Cical Renault, a nova revenda da marca em Uberaba