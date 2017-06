Carros 0 km: maio foi o melhor mês do ano

Carros 0 km: maio foi o melhor ms do ano

O Jeep Compass foi o grande destaque do mês de maio. Pela primeira vez ocupou um posto entre os cinco carros mais vendidos em Uberaba

Maio foi o melhor mês do ano em vendas de carros 0 km em Uberaba. O clima encontrado pela reportagem do Sobre Rodas entre os gerentes nas revendas foi positivo, mas muitos querem esperar um pouco mais para se convencerem de que a recuperação realmente está chegando. Em maio deste ano, foram comercializados 443 novos veículos em nossa cidade contra 331 do mês passado: um aumento de 33,83% nas vendas. Já em relação ao mesmo período em 2016, quando foram emplacadas 374 unidades, o acréscimo nos negócios chegou a 18,45%. Maio teve 22 dias úteis de trabalho e a média diária de vendas foi a melhor deste ano, com 20 carros negociados por dia. A segunda média diária de vendas se deu em abril, que comercializou 18 unidades. Outro fator determinante para a melhora dos negócios foram as vendas na ExpoZebu 2017. San Marco e Ubervel venderam, juntas, mais de 30 picapes dentro do Parque Fernando Costa.

VENDAS

ACUMULADAS

Em relação às vendas acumuladas, nos cinco primeiros meses deste ano as concessionárias locais comercializaram, juntas, 1.819 unidades contra 1.908 do mesmo período do ano passado. Neste caso, houve uma queda de 4,89% .

É importante explicar ao leitor que estas quedas acumuladas vêm acontecendo ao longo de 2017 em relação a 2016. Mas mês a mês elas vão diminuindo porque o mercado está reagindo bem e a economia começa a dar sinais de recuperação.

REVENDAS

Pela primeira vez em 2017 a Chevrolet/Ubervel (vendeu 90 veículos no mês passado) perdeu a liderança em Uberaba. Maio foi o mês da Fiat/San Marco (105 emplacamentos) pelo bom desempenho do compacto Mobi. Também pela primeira vez neste ano uma concessionária conseguiu vender, em trinta dias, mais de 100 veículos. Em terceiro lugar, como de costume, o HB20 e o SUV Creta propiciaram à Urca Motors vender 53 veículos. Maio também foi o melhor mês de vendas para a revenda Hyundai. Em quarto lugar aparece a Distrive/Volkswagen, com 40 faturamentos. Desta vez, as vendas do Gol não andaram tão boas como em abril, já que o compacto faturou apenas seis unidades em maio contra onze de abril. A Volks padece por não ter um carro de volume como era o Gol antigamente. Fechando o bloco das cinco maiores, chega a Trivel Honda, com 34 faturamentos, também o maior neste ano.

VENDA DIRETA

Na verdade, o que salvou mesmo o mês de maio foram as vendas diretas das montadoras para os consumidores, o que não deixa de ter a participação direta das concessionárias locais na negociação e, portanto, devem ser consideradas pelo ranking do Sobre Rodas. Em maio, os melhores faturamentos diretos foram alcançados pela San Marco (92 unidades), Ubervel (30), Distrive (22), Cical (6) e Govesa (5).

AUTOMÓVEIS

O Chevrolet Onix segue mais líder do que nunca e nada parece abalar a sua posição, nem mesmo a divulgação dos resultados dos testes de colisão realizados pela Latin NCAP. Em maio, foram vendidas 47 unidades contra 32 em abril: um crescimento de quase 47%. A partir daí, muitas mudanças apareceram entre os dez primeiros colocados. A começar pelo Fiat Mobi, com 40 emplacamentos. O compacto da Fiat fez bonito em maio.

Em terceiro lugar chega o HB20, com 31 automóveis faturados. Outra surpresa foi o quarto lugar conseguido pelo Fiat Palio, com 25 unidades comercializadas. Com o reposicionamento do Palio 1.0 – devido à chegada do Argo – suas vendas devem melhorar ainda mais. É o que aposta a Fiat. Fechando o bloco dos cinco mais, surge o Jeep Compass cujas vendas mais que dobraram de abril para maio. Em abril, ele vendeu 11 carros e em maio, 25 unidades. Sem dúvida, foi o grande destaque do mês passado. Nas demais posições, houve poucas alterações, exceto a boa performance da Chevrolet S-10. A picape também mais que dobrou suas vendas de abril para maio comercializando 6 unidades em abril e 13, em maio.