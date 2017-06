Novo Fiat Argo chega a Uberaba por 46.8 mil com sete opções

Novo Fiat Argo chega a Uberaba por 46.8 mil com sete opes

O Argo será vendido em sete opções diferentes: serão três opções de acabamento (Drive, Precision e HGT), três motores (1.0, 1.3 e 1.8) e três câmbios: manual de cinco velocidades, automatizado de cinco velocidades e automático de seis

Quem acompanha semanalmente o Sobre Rodas sabe que o compacto inédito Fiat Argo chega a nossa cidade logo no comecinho de junho. Literalmente à venda na San Marco/Fiat, ele chega para concluir um ciclo de investimentos, iniciado em 2010, no valor de sete bilhões de reais, que instalou uma nova era industrial em Betim, onde ele está sendo fabricado. “Destes sete bilhões, a Fiat gastou seguramente quase 1 bilhão de reais somente no Projeto XCH que dará origem a outros modelos, além do Argo”, disse o presidente da empresa, Paulo Guimarães, à reportagem.

RECUPERAÇÃO

Guimarães conheceu o Argo trinta dias antes do seu lançamento oficial e, de cara, gostou do que viu. “O carro é muito bonito e atraente e a chegada dele vai criar um novo alento às nossas vendas, já que vínhamos perdendo rentabilidade e participação no mercado de novos nos últimos anos”, comemorou.

REPOSICIONAMENTO – Ele explica que “com a chegada do Argo, as versões mais caras do Palio com motor 1.4 e 1.6 deixarão de existir e a versão 1.0 dele deverá ser reposicionada, criando uma espécie de novo Palio Fire”. Ele lembra ainda que o carro ficará bem mais barato e será reposicionado entre o Mobi Easy e o Uno Drive mantendo o motor 1.0 Fire.

CONSUMO –

MOTORIZAÇÃO - O Fiat Argo desembarca com três opções de motores e duas opções de câmbio. O propulsor 1.0 de três cilindros Firefly tem 77 CV, e só pode ser equipado com a transmissão manual de 5 marchas. Já o 1.3, também Firefly, tem 109 CV, e pode receber a caixa manual ou a automatizada GSR, ambas de 5 marchas. Já o motor 1.8 EtorQ tem 139 CV e pode ser combinado com uma transmissão manual de 5 velocidades ou com um câmbio automático de 6 marchas.

TECNOLOGIA - O Argo será o primeiro carro da Fiat que terá uma central multimídia com espelhamento com Android Auto a Apple CarPlay. Além disso, ele vem com a tecnologia Start-Stop que liga e desliga o carro ao parar em semáforos ou no trânsito, em todas as versões.

DRIVE 1.0 (MANUAL)

R$ 46.800 - A versão de entrada é equipada com motor Firefly 1.0 de 3 cilindros, que desenvolve até 77 CV. O câmbio é manual de cinco marchas. De série há direção elétrica, ar-condicionado, quadro de instrumentos com display digital, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança retráteis de três pontos para todos os ocupantes, sistema Start&Stop, fixação Isofix, vidros e travas elétricas.

DRIVE 1.3 (MANUAL)

R$ 53.900 - Tem o novo motor Firefly 1.3 de 109 CV acoplado ao câmbio manual de cinco marchas. Adiciona à versão 1.0: sistema de monitoramento da pressão dos pneus, central multimídia de 7 polegadas, com tela sensível ao toque e espelhamento com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto, volante com comandos do rádio e 2ª porta USB para o passageiro traseiro.

DRIVE 1.3 GSR

(AUTOMATIZADO)

R$ 58.900 - Além da transmissão automatizada de 5 marchas, o Argo GSR tem controles de tração e estabilidade e sistema Hill-Holder, que evita que o carro se mova em breves paradas com inclinação, vidro elétrico traseiro e retrovisores externos elétricos com função tilt down e repetidores laterais.

Paulinho Guimarães e Washington Ribeiro comandam hoje "Café da Manhã" de apresentação do Argo para os clientes que forem conhecer a boa novidade da Fiat

PRECISION 1.8

(MANUAL)

R$ 61.800 - Ela vem com motor 1.8 de 139 CV acoplado ao câmbio de cinco marchas. Na lista de itens de série, além dos itens da Drive GSR, há alarme antifurto, faróis de neblina, faróis com luz de posição LED, rodas de liga leve com aro 15 e banco traseiro bipartido.

PRECISION 1.8

(AUTOMÁTICO)

R$ 67.800 - Acrescenta o câmbio automático de 6 marchas, com possibilidade de trocas por paddle shifts junto ao volante. Há controle de velocidade de cruzeiro, apoio de braço para o motorista e volante revestido em couro.

HGT 1.8 (MANUAL)

R$ 64.600 - Esta é a versão com apelo esportivo. Entre os itens de série, há quadro de instrumentos de 7 polegadas personalizável, ponteira de escapamento trapezoidal cromada, roda de liga leve aro 16 e uma calibração de suspensão mais esportiva.

HGT 1.8

(AUTOMÁTICO)

R$ 70.600 - Mesmo pacote da HGT, mas com a transmissão automática de 6 marchas.