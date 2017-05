Capacete não higienizado é questão de saúde pública

Capacete no higienizado questo de sade pblica

Segundo os empresários Cristiano e Eduardo Tormin Cunha da “Storm Cycle”, a touca descartável, fornecida pelas empresas de mototáxis, para uso com o capacete não protege devidamente o usuário e, por isso, deveria haver uma legislação especial regulamentando a higienização correta deste utensílio

Nesta semana, o Sobre Rodas aborda assunto ainda relativamente desconhecido do público uberabense, principalmente entre motociclistas e demais usuários do capacete: a importância da higienização desse equipamento. Atualmente rodam pelas ruas de Uberaba quase 54 mil motocicletas e motonetas (segundo o IBGE de 2015, são 53.571 veículos que necessitam do uso de capacetes, sendo 44.506 motocicletas e 9.065 motonetas) e seus proprietários usam estes veículos em diversos estilos e finalidades como, por exemplo: ir ao trabalho, fazer viagens de lazer, motocross entre outras.

HIGIENIZAÇÃO

FREQUENTE

Segundo o empresário Eduardo Tormin Cunha, todas as pessoas que utilizam as motos como meio de locomoção têm a consciência de que o uso do capacete é fundamental, mas ainda não estão atentas para a necessidade da realização de sua limpeza e também da higienização frequente e periódica. “Este recado não é apenas para os motociclistas, mas também para os ciclistas, skatistas e pilotos de kart, também usuários de capacetes”, explica.

VÁRIAS DOENÇAS

Para Cristiano Tormin Cunha, o uso constante do capacete provoca a transpiração do usuário, a qual se acumula em sua forração interna juntamente a material orgânico oriundo da descamação da pele do rosto e do couro cabeludo. “Como a parte interna do capacete é escura, úmida e quente, pelo próprio uso, o local fica propício para o desenvolvimento de micro-organismos como ácaros, fungos e bactérias”. E continua: “Estes micro-organismos são responsáveis pela proliferação de alergias e de diversas doenças, como conjuntivites, doenças de pele e doenças que acometem as vias respiratórias”, diz o profissional.

COMPARTILHAMENTO

Os entrevistados explicam ainda que o uso do capacete deveria ser individual preferencialmente, mas, no entanto, seu uso compartilhado acaba sendo necessário, em caso de transporte público ou lazer. Para eles, em relação às situações que envolvem esse uso compartilhado, deveria existir uma legislação regulamentando a higienização dos capacetes para a prevenção de doenças. “O processo de higienização frequente feito de maneira adequada é extremamente importante para prevenção de doenças, pois elimina não apenas o mau cheiro do capacete, mas também os micro-organismos causadores e proliferadores de doenças”, diz Cristiano.

SAÚDE PÚBLICA

Ainda em relação ao uso compartilhado desse item obrigatório de segurança, a manutenção higiênica está ligada diretamente à saúde pública da população de maneira geral. “A higienização dos capacetes é fundamental para a preservação da saúde da população de modo geral, tanto que, em algumas cidades como Goiânia, por exemplo, sua realização periódica já é obrigatória por lei em capacetes de usuários de mototáxi, devendo ser feita pelas empresas que disponibilizam esse tipo de serviço”, explica o empresário. Para ele, a touca descartável, fornecida pelas empresas de mototáxis, não protege devidamente seus usuários.

SEM GARANTIA

O entrevistado destaca, ainda, que tal higienização pode ser feita em ambiente doméstico, mas não garante a eliminação dos micro-organismos causadores de doenças. O ideal é fazer um processo de limpeza mais amplo, profundo e duradouro. “Ao retirarmos o forro do capacete para lavá-lo na máquina de lavar roupas, por exemplo, não garantimos que os resíduos de sabão e amaciante sejam devidamente enxaguados, havendo também dificuldade com a secagem adequada do mesmo – muitos colocam o forro para secar ao sol, porém o mesmo deve ser secado à sombra, o que é um processo mais demorado, fazendo com que muitos motociclistas voltem a utilizar o capacete (devido à necessidade) com o forro ainda úmido, o que agrava ainda mais o problema da proliferação de ácaros, fungos e bactérias”, diz.

TECNOLOGIA

Finalmente, Eduardo Tormin ressalta que a higienização frequente e periódica dos capacetes é importante e deve ser feita por empresas especializadas que detêm conhecimento e tecnologia para tal, e arremata: “A limpeza feita em casa, além de superficial, pode representar prejuízo econômico, tendo em vista que diminui a vida útil da forração do capacete devido ao atrito na hora de lavar e/ou pelo uso de produtos inadequados”, finaliza.