Moto ganha conexão com telefone

Moto ganha conexo com telefone

A naket austríaca KTM 390 Duke 2017 está trazendo uma boa inovação tecnológica. Visando atrair um público mais jovem que não vive sem conectividade, a motocicleta desembarca com o “KTM My Ride”, que projeta o smartphone no painel de instrumentos da moto que, aliás, parece um tablet. Opcional com comandos extras instalados no punho esquerdo, ele dá ao piloto controle total sobre as chamadas recebidas, além de comandar o player de áudio. Assim, o piloto pode gerenciar todas as funções do celular sem ter que tirar as mãos do guidão.