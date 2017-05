Conheça os SUVs que chegam ao Brasil no segundo semestre

Conhea os SUVs que chegam ao Brasil no segundo semestre

O Sobre Rodas preparou as novidades para este segundo semestre em relação aos lançamentos dos SUVs no Brasil. Este segmento hoje é o mais concorrido no mercado brasileiro e mundial. O leitor atento nota que a cada dia o investimento das montadoras é maior nos utilitários esportivos e a concorrência entre elas está apertada. Veja a seguir os SUVs que chegam ao nosso mercado a partir de julho.

VOLVO XC60



O XC60 acaba de ganhar uma nova geração. A estreia foi em março, durante o Salão de Genebra, mas ela já está prestes a desembarcar nas concessionárias brasileiras. Além do interior refinado, o SUV conta com vários recursos de conectividade e entretenimento, como a central multimídia de 12,3 polegadas semelhante a um iPad. Os preços ainda não foram divulgados, mas deverão ficar entre R$ 230 mil e R$ 260 mil.

FORD ECOSPORT



Em meados de setembro, o EcoSport reestilizado chega às lojas com chance de voltar a disputar espaço entre os três SUVs mais vendidos. O visual do carro já foi mostrado no início deste ano, no Salão de Detroit. Mas o que pode resgatar os emplacamentos do carro é o novo motor 1.5, que equipará a versão de entrada do SUV e o câmbio Powershift, devendo ser substituído por uma transmissão automática de seis marchas.

HONDA CR-V



Ele chega com uma plataforma derivada do Civic, o que permitiu ampliar as dimensões do modelo, sem abusar do excesso de peso. Além de maior e mais moderno, o SUV ganhará um novo conjunto mecânico 1.5 turbo de 190 CV com câmbio CVT, para ajudar no consumo. Com todo esse incremento de espaço e tecnologia, espera-se um aumento considerável de preço: algo na casa dos

R$ 170 mil.

CHEVROLET

EQUINOX



A Chevrolet já oficializou a vinda do Equinox ao Brasil, como substituto da Captiva. As versões e pacotes de equipamentos ainda não foram definidos, assim como o conjunto mecânico. Ele deve chegar entre novembro e dezembro. A Chevrolet diz que o Equinox chega para “reforçar a família de utilitários esportivos e crossovers da marca no país, composta pela linha Activ (Onix e Spin), além de Tracker e Trailblazer”.

RANGE ROVER

VELAR



O Velar será o irmão maior do Evoque e mesmo antes de estrear podemos dizer que ele será um sucesso de vendas, mesmo tendo um preço inicial próximo de R$ 280 mil. Com muita tecnologia embarcada ele terá três opções de motores: 2.0 a diesel com 180 cv, 2.0 a gasolina com 250 cv ou 3.0 a gasolina com 380 cv. Sempre com tração integral e câmbio automático de oito marchas. Ele será bem maior que o Evoque.

VOLKSWAGEN T-ROC



O Volkswagen T-Roc será o SUV do Golf e vai chegar com a missão de disputar espaço com o Jeep Renegade, Honda HR-V, Peugeot 2008 e o novo Ford Ecosport. A expectativa é de que o Volkswagen T-Roc traga o motor 1.6 16v MSI de 120 cavalos na versão básica e câmbio de 6 velocidades

I-Motion com transmissão de sete marchas e dupla embreagem DSG. O design do modelo vai chamar a atenção.