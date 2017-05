Vendas diárias foram as melhores deste ano

Vendas dirias foram as melhores deste ano

O recém-lançado Honda WR-V já teve suas primeiras unidades comercializadas em Uberaba, com expectativa de

crescimento nos próximos meses

Abril foi o melhor mês do ano em vendas diárias de zero-quilômetro. As revendas da cidade comercializaram no mês passado 331 novos veículos em apenas 18 dias úteis. Isso possibilitou que, em média, mais de 18 carros fossem emplacados diariamente. Com um mês muito curto, graças aos feriados da Sexta-Feira Santa e de Tiradentes, a queda nas vendas de abril em relação a março foi inevitável. O registro de 344 emplacamentos em março e 331 em abril mostra um recuo nas vendas na ordem de 4%. Mas isso não tira o pequeno entusiasmo do setor porque se não houvesse tantos dias de folga, o faturamento de abril poderia ter chegado a 400 carros, os mesmos números de abril do ano passado: 421 carros faturados em 22 dias úteis de trabalho.

VENDAS

ACUMULADAS

Em relação às vendas acumuladas, nos quatro primeiros meses deste ano as agências de Uberaba comercializaram, juntas, 1.376 unidades contra 1.534 do mesmo período do ano passado, uma queda de 11.43%. Este número também não preocupa muito, pois vem caindo desde novembro do ano passado quando haviam quedas bruscas de um mês para outro que chegavam a quase 30%. Outro fator que pode ter piorado este quadro foi a greve geral convocada por sindicatos de todo o País: Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, Scania e Toyota tiveram a produção paralisada na sexta-feira, 28. Pode ter faltado carros para a comercialização.

REVENDAS

O ranking de emplacamentos dá folgada liderança para a Ubervel tanto nas vendas mensais quanto nas vendas acumuladas. Em abril, a revenda de Marcelo Jardim faturou 64 veículos contra 59 do mês passado mantendo uma média de vendas por volta de 60 veículos/mês. Em segundo, veio a San Marco com 57 faturamentos em abril contra 52, em março. A revenda comandada por Washington Ribeiro aguarda a chegada do novo compacto Argo para o fim deste mês para dar um plus nas vendas da concessionária já que nos últimos meses houve um encurtamento em seu portfólio com a aposentadoria de vários veículos. Mantendo sempre o terceiro lugar, a Urca/Hyundai emplacou 42 unidades em abril e 52, em março. Com a queda nas vendas do HB20, o SUV Creta vem fazendo a diferença, mas a marca coreana tem a seu favor a melhor produtividade do Brasil: com apenas dois modelos (Creta e HB20) no mercado, ela vem vendendo mais do que muitas agências que têm mais de 10 possibilidades em seu portfólio. A Distrive aparece em quarto lugar porque faturou 36 carros em abril contra 45, em março. A concorrência interna entre Up!, Gol e Fox atrapalha um pouco, mas o Gol ainda é o grande propulsor de vendas da concessionária de André Martins. Fechando o bloco das cinco maiores, aparecem empatadas a Trivel/Honda e a Texas/Ford com 31 veículos comercializados cada uma.

AUTOMÓVEIS

Entre os carros mais vendidos em Uberaba, o Onix lidera tranquilo com 32 comercializações em abril e 31, em março. Com a chegada da versão 2018 do compacto, a diferença tende a aumentar ainda mais. Em segundo lugar aparece o HB20, tradicional ocupante desta posição com 32 veículos faturados em março e 23, em abril. Ele, juntamente com o novo Creta (9 vendidos em abril), coloca a Urca entre as cinco maiores revendas de Uberaba. Em terceiro lugar chega a picape Toro com 16 faturamentos em abril e 12, em março. Em quarto lugar só deu Fiat. A Stradinha e o Palio venderam cada um 12 unidades em abril. Na verdade, a Fiat está vivendo basicamente do sucesso destas duas picapes. No mês passado, houve uma ligeira recuperação do Palio vendendo 12 carros, mas a grande esperança de recuperação da montadora era o Mobi; no mês passado ele faturou apenas 7 veículos. Finalmente, fechando o ranking dos cinco carros mais vendidos em abril deste ano, temos um empate com 3 carros: Corola, Gol e Compass, faturando 11 unidades cada um.