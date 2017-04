Saiba como proceder em caso de acidente de trânsito

Saiba como proceder em caso de acidente de trnsito

Colidir o carro pode acontecer com todos nós, mas, o mais importante, é manter a calma, controlar os ânimos, não bater boca com outros motoristas e nem desrespeitar a Polícia. Quem fala muito alto quase sempre perde a razão

Você está andando de carro pela rua e começa a frear porque logo na frente tem um semáforo. De repente, vem um carro atrás de você, numa velocidade incompatível para aquele local, e “enche” a traseira do seu veículo provocando um susto danado. Você fica p. da vida, desce, e vai tirar satisfações com o condutor que tem cara de menino, distraído e amedrontado com a besteira que fez. A sua primeira reação é elevar o tom da voz e mostrar o prejuízo que teve com aquela situação. O que fazer então numa situação dessas? Chama a Polícia? Adianta bater boca com aquele moleque irresponsável e sem carteira de motorista? Para saber como agir numa hora dessas, o Sobre Rodas foi ouvir o empresário e corretor de seguros, João da Silva, que orientará os leitores sobre como agir depois de um acidente no trânsito.

João da Silva explica que é importante anotar a placa do outro carro, ano de fabricação, marca, cor e modelo; estes detalhes serão usados para fazer o Boletim de Ocorrência

QUEM É CULPADO?

João da Silva, de cara, explica que não adianta nada ficar nervoso e começar a arrumar um responsável por tudo. “Evite discutir jogando a culpa em cima do outro motorista. Mantenha a calma porque nessa hora os ânimos estão exaltados e por qualquer motivo, o problema pode ficar ainda maior”, explica ele.

ORGANIZAR

O LOCAL

Nosso entrevistado ensina que a maior preocupação depois de um acidente é saber se todos que estavam nos veículos estão bem. “Caso alguém tenha se machucado neste momento, é preciso avaliar as condições dos passageiros e, na dúvida, chamar o Resgate”, avalia. Em seguida, se a situação exigir, é preciso sinalizar o local ligando o pisca-alerta e usar o triângulo.



ANOTAÇÕES

IMPORTANTES

Com a situação controlada é preciso pegar algumas informações importantes que você vai necessitar para resolver a situação. “É preciso anotar a placa do outro carro, bem como o ano de fabricação, a marca, a cor e o modelo”. E continua: “Não se esqueça de pegar também as informações do condutor como nome, telefone e endereço”. Ele alerta ainda que é preciso anotar o local do acidente, rua, número e ponto de referência. “Dê uma olhada em volta, no meio daquelas pessoas curiosas pode haver testemunhas que viram como as coisas aconteceram. Anote o nome, endereço e telefone para contato”, esclarece João da Silva. Outra dica dada pelo entrevistado: tire fotos de todos os ângulos e guarde para alguma eventualidade futura.

LIGUE PARA

A SEGURADORA

Caso não haja um acordo inicial sobre o acidente, não adianta chamar a Polícia porque hoje ela já não faz este tipo de atendimento, se não houver vítima. “Retire o veículo da rua para não atrapalhar o trânsito no local e entre em contato com sua seguradora. Peça orientações e siga fielmente o que o seu corretor lhe falar”, ensina João. Ainda segundo o empresário, o número do telefone da seguradora está no cartão do seguro que pode ser guardado sempre com os documentos do carro.

BOLETIM DE

OCORRÊNCIA

Finalmente, quando tudo estiver resolvido (dando acordo ou não) é preciso ir até um posto policial de seu bairro e fazer um boletim de ocorrência sobre o fato ocorrido e, para facilitar, hoje podemos fazer o Boletim de Ocorrência online. “Você só vai precisar daquelas informações que anotou na hora do ocorrido”, explica ele. Para maiores informações e dirimir as dúvidas, nosso entrevistado deixou o e-mail: joaoseguros@yahoo.com.br