Vai viajar? Já verificou se o carro está em ordem?

Vai viajar? J verificou se o carro est em ordem?

Muitos uberabenses já estão aproveitando o feriadão. Se você for viajar de carro mantenha a calma,

utilize sempre a direção defensiva e obedeça rigorosamente as sinalizações verticais e horizontais da pista

Os longos feriados de fins de semana são ocasiões especiais para muitas pessoas. É o momento de viajar com a família, relaxar, esquecer o trabalho e os problemas aproveitando o tempo livre. O Sobre Rodas elaborou esta matéria com dicas rápidas para você que vai pegar a estrada a partir de hoje no feriadão de Tiradentes.

PNEUS

Inicialmente dê uma olhada nos pneus. Constate a profundidade dos sulcos. Um rápido teste pode ser feito utilizando uma moeda de um real. Introduza-a nos sulcos do pneu e observe. Se a parte dourada da moeda estiver aparecendo, está na hora de fazer a troca do pneu. Se estiverem em ordem, verifique a pressão se baseando pelo manual do proprietário. Não se esqueça do estepe.

Caso você tenha alguma dúvida sobre as condições reais do veículo antes

de pegar a estrada, não confie, leve-o a uma oficina de confiança

BATERIA

Abra o capô e verifique se os terminais da bateria estão em ordem. Caso exista corrosão, uma maneira simples de limpá-los é usando uma escova de aço e uma lata de refrigerante cola. Tudo isso, com o carro desligado e com a bateria desconectada. Se tiver tempopasse em uma autoelétrica e meça a bateria. Não gasta mais do que 4 minutos.

ÓLEO

Retire a vareta do cárter e verifique o nível do óleo. Se constatar que o líquido está abaixo do nível indicado, leve o automóvel para fazer a troca e peça ao seu mecânico que verifique possíveis vazamentos. Por outro lado, se já estiver na hora de trocar o óleo do veículo, não perca tempo, mande trocar. Óleo velho pode proporcionar um esforço adicional desnecessário ao motor.

LUZES

Esta é uma tarefa simples, mas útil, especialmente se você for viajar à noite. É importante verificar todas as funções de iluminação como faróis, lanternas, luzes de freio, luz de ré e setas. Se você verificar que uma luz está queimada, corra para uma loja de peças e providencie uma nova.

FLUIDO DE

TRANSMISSÃO

Para prevenir e evitar acidentes ou paradas desnecessárias na viagem, verifique o fluido de arrefecimento e o fluido de freio. Conferir este item é tão simples quanto verificar o óleo, basta procurar por uma vareta chamada transmissão e repetir o mesmo processo feito com o óleo.

PALHETAS

O fim da vida útil das palhetas pode ser facilmente detectado. Os principais indicadores de palhetas desgastadas são rachaduras e empenamento da lâmina. É comum, também, perceber a lâmina rasgando-se do conjunto.

FILTRO DE AR

Verificar o filtro de ar não é tão complicado. Abra o recipiente e retire o filtro. Após esse processo, veja o quanto de poeira e sujeira o filtro tem recolhido. Se ele ainda for majoritariamente branco, provavelmente está funcionando bem, mas se estiver preto ou marrom, é hora de substituir por um filtro novo.

OUTROS

Evite dissabores. Confira toda documentação do carro. Veja se está tudo em ordem. Não se esqueça das ferramentas. Uma caixa bem equipada pode lhe ajudar muito. Confira se o macaco está no lugar, triângulo de sinalização, chave de rodas e outras ferramentas de primeira necessidade. Antes de iniciar a viagem faça um roteiro básico por onde vai passar.

LAVE SEU CARRO

Nada melhor do que viajar com o carro limpinho. Lavar o carro a seco é simplesmente a opção ecologicamente correta a fazer. Lembre-se também de verificar o estado do filtro de ar-condicionado, que, se estiver muito sujo, pode conter bactérias e fungos prejudiciais à saúde.