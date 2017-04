Vendas de março mostram estabilidade em Uberaba

Vendas de maro mostram estabilidade em Uberaba



Marcelo Jardim (Ubervel) e Washington Ribeiro (San Marco) comemoram os números de março,

mas pedem cautela em relação ao excesso de otimismo para os próximos meses

A venda de veículos novos permaneceu estável em Uberaba. No mês passado foram emplacados 344 novos carros contra 345 no mês de fevereiro. Isso mostra que a tendência de equilíbrio, tão esperada pelas revendas locais, começa a se efetivar realmente. Outro fator que vem animando o setor é que a Fenabrave já projeta um crescimento de 2,43% nas vendas deste ano sobre o volume do ano passado. Apesar de pequeno, o percentual que até o ano passado era negativo agora passou a ser positivo.

É PRECISO ESPERAR

Washington Luiz Ribeiro, gerente da San Marco/Fiat diz que os números são animadores, mas que é preciso esperar um pouco mais, até que a estabilidade se consolide de vez. “Ainda continuamos com nossa capacidade ociosa muito elevada. Este equilíbrio nas vendas nestes três primeiros meses do ano mostra que o consumidor está perdendo o medo da política econômica do governo e aos poucos está voltando às compras, e isso é um prenúncio de que estamos a caminho da estabilidade”, explica Washington.

BOM COMEÇO

Para Marcelo Jardim, cap. da Ubervel/Chevrolet, a notícia é muito boa e deve ser comemorada. “Faz um tempão que as vendas de carros em Uberaba não tinham uma sequência tão boa de equilíbrio como aconteceu em março”, diz Marcelo. Segundo ele, os números do mês passado dão um respiro aos negócios que se alternavam muito com quedas bruscas de um mês para outro, como no ano passado. Por outro lado, ele também entende que é preciso tratar este resultado com cautela porque o ambiente de incertezas da política econômica ainda permanece. “De qualquer maneira, sou otimista e acho que o pior já passou”, finaliza.

REVENDAS

Na disputa entre as revendas, com o resultado de março (59 veículos comercializados), a Ubervel consolida a cada mês a sua liderança. Apesar de a diferença entre as concorrentes ter caído no mês passado, a agência da avenida Marcus Cherém lidera com folga a venda acumulada neste ano de 2017. Mas no mês passado houve uma surpresa: o empate na segunda colocação entre Fiat/San Marco e Urca/Hyundai com 52 veículos faturados. A excelente performance do recém-lançado Creta fez a diferença. Nas demais posições, nenhuma novidade: Distrive (45), Govesa (31) e Trivel (27). Apenas a Ford Texas teve um desempenho abaixo do normal com apenas 17 emplacamentos.

CARROS

O grande destaque de março foi realmente o Hyundai Creta, com 12 faturamentos. Entre os SUVs compactos, ele só perdeu para o Honda HR-V, com 13 unidades vendidas. Nas demais posições, não ocorreram grandes mudanças: o Onix hatch consolidou sua liderança (31), mas vê a chegada perigosa do HB20 (29). E o Fiat Uno? Nem aparece mais no ranking. Verdadeiramente, o mês de março foi da Hyundai que, com apenas dois veículos (Creta e HB20), foi a segunda loja que mais vendeu carros em março.