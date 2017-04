Honda WR-V está à venda na Trivel

Honda WR-V est venda na Trivel

Derivado do FIT, mas com altura maior em relação ao solo e estética aventureira, o WR-V chega equipado

com o motor 1.5, 16V e transmissão automática CVT

Muito aguardado, o crossover compacto Honda WR-V já está à venda na concessionária Trivel Automóveis, em Uberaba. Em duas versões o compacto desembarca custando R$ 79.400 na versão de entrada EX e R$ 83.400 na versão superior ELX. Sendo um crossover, o WR-V é um veículo que mistura a estrutura de um carro de passeio com um jeito de um utilitário. É exatamente o perfil do Honda WR-V, o primeiro automóvel criado pela Honda especialmente para o mercado brasileiro.

BONITO E ATRAENTE

O WR-V é um veículo de pequeno porte, menor que seu irmão HR-V que vai concorrer diretamente com o Ford Ecosport, Renault Duster, entre outros. Segundo o gerente da Trivel Rodrigo Camargos, o WR-V é uma espécie de porta de entrada de um novo grupo de consumidores no mundo dos SUVs e crossovers. “O carro é muito bonito e tem um desenho agressivo possuindo uma dianteira que impõe respeito e quem olha de fora tem a impressão que o carro é muito maior do que na verdade ele é”, explica ele. Segundo o que apuramos na Revista Auto Esporte, a sigla WR-V significa Winsome Runabout Vehicle, ou veículo alegre e recreacional em uma tradução livre do inglês para o português.

PREÇO ACESSÍVEL

Usando a mesma plataforma do Fit, ele foi projetado e desenvolvido no Brasil sendo lançado mundialmente no ultimo Salão do Automóvel em São Paulo. Ainda segundo Rodrigo Camargos, o WR-V é um veículo que chega no melhor momento dos SUVs no país aproveitando o sucesso do seu irmão maior HR-V. “Por ser um veículo mais acessível que o HR-V, o WR-V vai atrair compradores que gostavam deste tipo de carro e agora podem adquiri-lo pelo seu preço ser mais em conta”, finalizou Rodrigo Camargos.

PREÇOS E VERSÕES

WR-V EX – R$ 79.400 - Itens de série: ar-condicionado manual, direção elétrica, vidros, travas e retrovisores elétricos, central multimídia de cinco polegadas (sem tela sensível ao toque), volante revestido de couro, controle de cruzeiro, rodas aro 16, apliques em black piano e faróis com luzes de rodagem diurna, além de isofix e airbags dianteiros e laterais dianteiros.

WR-V EXL – R$ 83.400 - Itens de série: acrescenta airbags do tipo cortina e central multimídia de sete polegadas sensível ao toque com GPS.