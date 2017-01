Liderana

Em 2016, a Fiat San Marco comercializou 1.046 carros e foi tricampeã de vendas dos 0 km em Uberaba. A revenda de Paulo Guimarães já tinha sido campeã em 2014 e 2015

Seguindo a trajetória de altos e baixos do ano de 2016, dezembro foi o quarto melhor mês do ano, quando as revendas de Uberaba faturaram, juntas, 415 carros 0 km contra 368 no mês de novembro do mesmo período. Houve um crescimento da ordem de 12,78%, até certo ponto razoável, se levarmos em consideração que no ano de 2016 houve quedas de até 25% de um mês para o outro. Já em relação ao mês de dezembro de 2015, quando foram emplacados 521 carros em nossa cidade, a queda foi de 25,54 %.



Com 398 unidades emplacadas, o Onix sobrou em 2016. O compacto da GM liderou com folga em Uberaba e também foi o carro mais vendido do Brasil no ano passado

OS NÚMEROS DE 2016

As vendas de veículos novos em Uberaba caíram 22,75% em 2016, na comparação com o ano anterior, segundo pesquisa realizada pelo Sobre Rodas. Em 2016, foram emplacados 4.711 carros 0 km contra 5.783 veículos em 2015. Como no resto do país, as vendas despencaram e chegamos aos níveis de 2007 quando a cidade colocava mensalmente entre 400 e 450 veículos novos nas ruas. Na esteira de uma crise política e econômica sem precedentes, nossas revendas penaram com números de vendas cada vez menores. Apenas para lembrar, em 2014 fechamos o ano com 8.109 carros faturados e 2013, com 9.110 novos veículos emplacados.



PARA ENTENDER

O primeiro motivo para afastar o cliente das lojas foi a alta taxa de desemprego. A falta de segurança na economia fez com que o consumidor adiasse a sua compra. Depois veio a falta de crédito. Demanda até que existia, mas a aprovação do crediário era dificultada pelas exigências dos bancos. A alta taxa de juros penalizava sobremaneira o comprador. No meio do caminho, as montadoras tinham dificuldades em escoar os estoques e os números da produção ganhavam complexidade devido à instabilidade do mercado. Foram dias difíceis também para os fabricantes.

REVENDAS

A San Marco foi tricampeã em vendas em 2016, e comercializou mais carros também em 2014 e 2015. Com 1.046 carros faturados no ano passado, a empresa de Paulo Guimarães foi a melhor tanto nas vendas diretas quanto no varejo. Ela liderou todos os meses do primeiro semestre. Em segundo lugar, veio a Ubervel/Chevrolet, com 863 carros emplacados em 2016. A agência de Marcelo Jardim liderou a maioria dos meses do segundo semestre, graças à atuação do compacto Onix. Entre as maiores concessionárias em Uberaba, a Ubervel foi a que menos perdeu (-18,5%) nas vendas de 2016 em relação a 2015. Em terceiro, chegou a Distrive com 640 emplacamentos e, em quarto, a Urca/Hyundai com 449. Fechando o bloco das cinco maiores, veio a Texas/Ford com 377 licenciamentos. A notícia triste entre as revendas foi o fechamento da Santa Emilia/Citroën e da Auto Kamel Renault, em 2016.



CARROS

O Chevrolet Onix não teve páreo no ano passado. Nem as vendas diretas do Palio conseguiram segurar o compacto da GM. Com 398 unidades emplacadas, o Onix sobrou em 2016. Em segundo lugar, chegou o Fiat Palio com 334 carros vendidos. O hatch deve ganhar mudanças em 2017 para continuar competitivo. Outro destaque de 2016 foi o VW Gol com uma reação muito boa no segundo semestre, depois da chegada do novo motor. Com 296 emplacamentos, ele chegou ao terceiro lugar e empurrou o Hyundai HB20 (279 licenciamentos) para a quarta colocação. Fechando o bloco dos cinco mais vendidos vem a Stradinha, com 227 picapes vendidas. Merece destaque, este ano, a “briga” particular entre os estreantes Jeep Renegade e Honda HRV, a nova fase das vendas do Toyota Etios e o sprint final do Novo Ford Ka nos últimos meses de 2016.