Perspectivas

• PAULO MARCOS JUNQUEIRA GUIMARÃES FILHO - “Antes de tudo, é preciso interromper o desemprego e o ciclo de queda da renda dos brasileiros. Aí sim, o consumidor estará pronto para voltar às compras”

• BONOEL COSTA BEZERRA - “Desde 2015 estamos atravessando uma crise sem precedentes. O ano de 2017 será o marco da retomada dos negócios, apesar de muitas demissões e fechamento de lojas em 2016”

Quem acompanha o Sobre Rodas toda semana tem observado que os mercados local e nacional de carros 0 km têm sofrido os efeitos da severa crise econômica e política que atinge o Brasil. Os resultados dos desarranjos político e econômico fecharam concessionárias e eliminaram empregos, tanto em Uberaba quanto pelo País afora. Nossas agências até que inventam mil maneiras de trazer o consumidor de volta, mas as vendas de veículos permanecem em queda e a economia piora a cada notícia de mais fraudes e tramoias patrocinadas pelos nossos políticos. De verdade mesmo, sobram o desalento e a impossibilidade de mudanças em curto prazo. Estamos diante de uma recessão longa, profunda e um futuro duvidoso, mas com perspectivas de melhora.



• MARCELO JARDIM - “Acredito que 2017 será um ano bem melhor que 2016 porque a recuperação econômica já está em andamento e não vamos ter tantas

• WASHINGTON LUIZ RIBEIRO - “Se o Governo quer trazer os empregos de volta melhorando o cenário da economia, a saída começa pela redução das taxas de juros e melhora do crédito ao consumidor ”notícias ruins como tivemos neste ano”

2016: UM ANO PARA SER ESQUECIDO

As vendas de carros 0 km em 2016 foram as piores de todos os tempos. Nos onze primeiros meses, nossas agências venderam juntas 4.295 unidades. Em 2015, no mesmo período, 5.624 novos veículos ganharam as ruas de Uberaba originando uma queda de 30,9% em relação a 2016.

Já nos onze primeiros meses de novembro de 2014 foram emplacados 7.337 veículos, outra queda de 30,46% também em relação a 2016.

Na venda acumulada de janeiro a novembro de 2013, nossas concessionárias venderam juntas 8.383 unidades: uma impressionante queda de 95,18% em relação a 2016.

OTIMISMO E CONFIANÇA

“Antes de tudo, é preciso observar que para melhorar alguma coisa e trazer o consumidor de volta às compras é preciso interromper o desemprego cessando também o ciclo de queda da renda dos brasileiros”. Esta é a afirmação do cap. da San Marco/Jeep, Paulo Marcos Junqueira Guimarães Filho. Ele explica também que é premente ter a inflação sempre sob controle, reduzir os juros de maneira geral e, principalmente, trazer o otimismo e a confiança de volta, já que o cenário político e econômico atual não ajuda em nada.

VOLTA ÀS COMPRAS

Bonoel Costa Bezerra, da Govesa/Toyota, acha que as coisas devem começar a melhorar no ano que vem. “Desde 2015 estamos atravessando uma das piores crises do setor. Muitas concessionárias fecharam as portas neste período e muitas demissões foram implementadas. Já para 2017 vamos ter um início tímido da retomada dos negócios, depois de quatro anos seguidos de quedas. Note que a inflação já está sob controle e, com isso, a taxa de juros vai começar a cair propiciando um cenário de confiança na economia. Este é o primeiro caminho para o consumidor voltar às compras”, disse Bonoel.

À ESPERA DE UM NOVO PACOTE

Marcelo Jardim, da Ubervel/Chevrolet, tem a mesma opinião de Bonoel Costa e explica que todas as possíveis melhoras deverão ocorrer bem lentamente em 2017, e acrescenta: “Apesar de toda essa crise e desesperança na conjuntura econômica, o carro 0 km continua sendo um bom negócio e o seu preço não caiu, como desabou a economia brasileira”, disse. Marcelo entende que um novo pacote do Governo para o setor deve estar a caminho e isso pode dar um alento às vendas no ano que vem. “Acredito que 2017 será bem melhor que 2016 porque a recuperação econômica já está em andamento e não vamos ter tantas notícias ruins como tivemos neste ano”, explicou.

REDUÇÃO DE JUROS E CRÉDITO FACILITADO

“Se o Governo quer trazer os empregos que perdeu nos últimos anos de volta, ajustando assim o cenário da economia, a saída começa pela redução das taxas de juros e melhora do crédito ao consumidor”, diz Washington Luiz Ribeiro, da San Marco Fiat em Uberaba. Ele esclarece ainda que a facilitação e acesso a ele é um bom começo. “Estas medidas afetam positivamente o mercado e antecipam imediatamente a retomada do crescimento no setor”, explica. Para ele, a equipe econômica do Governo já percebeu isso e, para 2017, a tendência é que as quedas nas vendas venham a se estabilizar e os negócios devem crescer positivamente no começo do segundo semestre.