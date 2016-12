Partiu?

Quem gosta de viajar e levar seu cãozinho, é importante que ele seja transportado em caixas apropriadas. Se preferir não usá-la,

ele pode ir no banco de trás do veículo, desde que seja usado um cinto de segurança próprio para cães

Foto/Marise Romano

Sobre Rodas - Quais os cuidados devemos tomar ao levar um cãozinho em viagem pela primeira vez?

Simone Troncoso - Para evitar uma viagem turbulenta, antes de qualquer coisa é preciso que você acostume o animal a andar de carro. Primeiramente, apenas faça-o entrar e sair do carro, como se fosse uma brincadeira, e recompense-o sempre que estiver dentro. Depois leve-o para passear de carro. Inicialmente, percorra distâncias curtas e depois vá aumentando a quilometragem. Leve-o sempre a locais agradáveis, para que ele associe que andar de carro o levará a algum lugar divertido. Certifique-se também de que todas as vacinas estão em dia. Em casos específicos, como as viagens para o litoral, é importante que se tenha em mente a precaução contra a dirofilariose, conhecida como verme do coração. Se o destino for fazenda ou campo, o cuidado deve ser para evitar pulgas e carrapatos.

SR - Não podemos tratar um cachorrinho como gente, já que a parte fisiológica é bastante diferente. Como proceder neste caso para que a viagem não se torne um problema?

Simone - Preparar o animal antes da viagem (passeios, remédios...), fazer as paradas de acordo com as necessidades dele, levar água e comida.

SR - Muitas vezes o animal enjoa, mesmo os mais acostumados. Como proceder neste caso? O vento na cara ajuda?

Simone - O enjoo é uma sensação extremamente desagradável que cria uma associação negativa. Para isso, evite que seu cão viaje com o estômago cheio. Você pode ainda, evitar os enjoos dirigindo de forma ponderada. Acelere e breque suavemente. Se necessário, peça ao veterinário algum remédio para evitar o enjoo. Aquele ventinho na cara e a cabeça pra fora da janela pode despertar a atenção simpática de pedestres e motoristas. No entanto, mesmo parecendo um ato inofensivo, esconde risco à vida do animal e até do próprio motorista.

SR - Dar umas voltinhas antes, também resolve?

Simone - Passear com o cão antes da viagem pode ajudar sim. Ele vai ficar mais calmo e cansado, consequentemente, menos estressado para a longa jornada.

SR - E quanto à alimentação antes de viajar?

Simone - Como disse, é aconselhado que não ofereça água nem comida para o animal três horas antes de viajar com ele. E durante a viagem deve-se oferecer apenas em pequenas quantidades.

SR - E quanto às paradas, de quanto em quanto tempo devem ser feitas?

Simone - Durante a viagem é necessário que o animal se alimente com frutas ou alimentos leves, dê-lhe água para mantê-lo hidratado e saia um pouco durante as paradas para fazer suas necessidades fisiológicas e se exercitar. A parada deve ser feita a cada duas ou três horas e esta deve ser feita em locais seguros e apropriados. Prefira parar em postos de gasolina ou postos rodoviários. Evite parar no acostamento porque o movimento dos carros pode assustar seu cão.

SR - Um veterinário pode ajudar aplicando algum remédio no animal para acalmá-lo? É correto fazer isso?

Simone - O médico veterinário irá avaliar a situação e verificar a necessidade ou não de uso de medicamentos. Há alguns casos de animais agitados e/ou nervosos, ou também em longas viagens que a aplicação de um sedativo pode ser necessária.

SR - É bom sempre levar uma guia?

Simone - Não apenas uma guia. Seu cão merece uma bagagem. A bagagem do cão deve ser composta por itens básicos, como: guia e coleira, ração em quantidade suficiente até o final da viagem, potes para água e comida, toalha, brinquedos e caminha. E, claro, farmácia básica recomendada pelo veterinário em casos de emergências.

SR - É necessário levá-lo em gaiola?

Simone - A caixa de transporte é o método mais seguro de transportar seu animalzinho, você poderá encontrá-la em pet shops e em sites de compras. Os preços variam de acordo com a marca e o tamanho, escolha um adequado para seu animal para que ele fique confortável durante a viagem. O cinto de segurança para cães permite que o animal fique preso ao banco traseiro e não distraia o motorista.

SR - Também não devemos levar os bichinhos nos bancos da frente?

Simone - De acordo com o Código de Trânsito é vetado o transporte de animais entre as pernas e braços ou do lado esquerdo do motorista, nem mesmo naquela ida rápida até a pracinha. Pode acarretar em infração média e multa. Os animais soltos no carro acabam tirando a concentração não só dos passageiros, mas também do condutor.

SR - E os grandes cães, por que não devemos levá-los na carroceria?

Simone - Transportar animais na parte externa de qualquer veículo também é contra o Código de Trânsito Brasileiro. Pode acarretar em infração grave e multa. Além disso, o animal corre risco de se jogar do veículo em movimento, podendo se machucar seriamente ou vir a óbito.