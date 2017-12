Susana Vieira é internada no CTI com trombose

Susana Vieira internada no CTI com trombose

Por Larissa Prata Ciabotti Santos

Força, Susanita!



Susana Vieira está no CTI de hospital carioca. Segundo o Extra, a assessoria da atriz confirmou sua internação no domingo, 17, após seu retorno de viagem de Miami, nos EUA. “Não é grave, é só uma questão de segurança”, revelou a assessoria. A atriz de 75 anos passava férias nas terras de Tio Sam, com o filho e a nora, e enfrentou mudança brusca de temperatura. Segundo a publicação, o voo em que ela estava demorou mais horas do que o previsto inicialmente e a atriz sentiu forte dor na perna, o que a fez procurar ajuda em hospital, no domingo. Lá, foi constatada uma trombose na perna (TVP). Internada no CTI, Susana recebe tratamento com fisioterapia e anticoagulante.

Cegonha vem aí



Final superfeliz para Eric (Mateus Solano) e Luiza (Camila Queiroz). A jovem vai descobrir a visita da cegonha, emocionando o empresário. “A vida é surpreendente. Tá me dando uma nova chance de ser feliz. Obrigado, meu amor”, dirá ele para a esposa. Todos ficarão alegres com a notícia, à exceção de Maria Pia (Mariana Santos), que tratará de tirar satisfação com a rival. As duas vão discutir do alto da escada no Carioca Palace, dando ao telespectador a impressão de que a malvada vai encarnar Nazaré Tedesco e derrubar a mocinha lá de cima, mas nada acontecerá e Luiza sairá ilesa.

De volta



Gabriela Duarte está de volta às novelas. Ela será Julieta, a antagonista de Orgulho e Paixão, a nova novela das seis. Conhecida como Rainha do Café, Julieta será emocionalmente distante, severa, de personalidade forte e sem muita vaidade. A personagem esconde um segredo: nunca amou o marido, que a embebedou e a engravidou, forçando-a a se casar com ele. Para piorar, antes de morrer, ele deixou um “presentão de grego” para ela: dívidas – de onde vem sua amargura. A trama estreia em março e trará a rivalidade entre ela e Susana (Alessandra Negrini), a grande vilã da história. Julieta não percebe que ela, seu braço direito, é invejosa e uma péssima influência, que só a afasta cada vez mais de sua humanidade.

Presente de férias



A Globo liberou e, a partir de janeiro, a galera do sofá poderá rever as trapalhadas dos Trapalhões; as originais. O Viva exibirá o programa de 1988.

Separação



Inácio (Bruno Cabrerizo) vai decidir se separar de Lucinda (Andreia Horta) após uma briga horrorosa entre eles em Tempo de Amar. Ele vai descobrir uma armação da esposa e ficará revoltado. Tudo começará quando o rapaz ouvir uma conversa de Leonor (Beatriz Campos) e Gregório (Cristiano Garcia), em que a empregada mostra para o motorista o bilhete que leu para Inácio ao telefone, fazendo-se passar pela secretária do dono da rádio. “Você devia ter sumido com esse papel, como Dona Lucinda mandou!”, vai aconselhar Gregório, mas Leonor, esperta, dirá que papéis comprometedores devem ser guardados, sugerindo futura chantagem à patroa. “Eu indiquei você, Leonor. Tudo o que fizer de errado vai estourar em mim”, revidará o motorista, momento em que Inácio aparece e percebe o clima tenso. Ele questionará do que se trata e Gregório disfarçará. “Nada, senhor Inácio. Mexericos de amigos...”, responderá ele. “E esse papel?”, perguntará Inácio, pegando o papel. Leonor tentará impedir, mas não conseguirá. Inácio, então, perceberá que é a letra de Lucinda e concluirá que ela armou um plano para que ele acreditasse no cancelamento de sua apresentação na rádio. O mocinho, então, decidirá confrontar a esposa e, após a briga, ele decidirá sair de casa, mudando-se para o bordel de Madame Lucerne (Regina Duarte).

Amor supera



Foi com a frase de que o amor supera tudo que Léo Santana confirmou ter reatado o noivado com Lorena Improta. Os dois haviam se separado no começo do mês, mas voltaram às boas no fim de semana. “O companheirismo, o respeito, o dengo, o amor, o abraço, o carinho, o beijo de onde eu nunca deveria ter me afastado. O amor supera tudo”, escreveu o cantor no Instagram, ao compartilhar uma foto dele agarradinho à ex-bailarina do Faustão. Na ocasião, a assessoria de Léo apontou a falta de tempo como motivo para o ponto final no relacionamento. À época, Lorena divulgou vídeo nas redes sociais, dizendo que a iniciativa de romper não havia sido dela.

Não deu



Paulo Gustavo foi às redes sociais agradecer o carinho que ele e o marido, Thales Bretas, têm recebido desde o anúncio da perda dos bebês – os filhos estavam sendo gerados por barriga de aluguel e não resistiram ao parto prematuro da mãe, nos Estados Unidos. Ele ressaltou, ainda, que o casal está decidido a tentar novamente, embora o momento seja de tristeza. No sábado, 16, ao anunciar a perda dos gêmeos, Paulo Gustavo já havia reforçado que o revés na gestação não abalou a vontade de ter filhos. “Seremos pais, mas um pouco mais para frente”, escreveu na legenda. O parto prematuro aconteceu há uma semana, segundo o humorista, mas ele e Bretas decidiram manter o sigilo da informação até o fim da turnê em Minas Gerais.

Solteira



Zilu Godoi usou sua conta no Instagram para refletir sobre a vida. Cerca de uma semana após o término do noivado com Marco Antonio Teles (sob boatos de traição, aliás), a empresária falou sobre a importância de se reerguer, mesmo após as dificuldades. Ela aproveitou clique sensual de camisola para a postagem e ganhou diversos elogios de seus seguidores. A pergunta que não quer calar, no entanto, é onde foi parar o amor todo que ela e o ex-noivo publicavam nas redes sociais?!