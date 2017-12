Anitta é o primeiro nome confirmado no Rock In Rio

Anitta o primeiro nome confirmado no Rock In Rio

Por Letícia Morais

Save the date



O palácio de Kensington divulgou a data e o local do casamento do príncipe Harry, de 33 anos, e da atriz Meghan Markle, de 36. Uma das cerimônias mais aguardadas do próximo ano será em maio, na capela St George's, no Castelo de Windsor. “A alteza príncipe Henry de Wales e a senhorita Meghan Markle irão se casar no dia 19 de maio de 2018. O anúncio de hoje segue a confirmação do mês que tinha sido escolhido pelo casal e a localização na capela St George's”, dizia o comunicado. Vale lembrar que eles ficaram noivos no dia 27 de novembro. Marcado na agenda!

Contatinho



Fim de ano repleto de surpresas no cenário musical brasileiro. Nego do Borel divulgou nesse fim de semana seu novo single, Contatinho, em parceria com Luan Santana. O resultado é um mix do alto astral carioca, com o romantismo sertanejo. A canção conta a história de uma pessoa que, após ser dispensada por um grande amor, começa a busca por uma nova história para viver. A aposta é uma pegada mais pop, sem deixar o funk de lado.

Vai malandra!



Outra que não perdeu tempo em 2017 e vai fechar o ano com chave de ouro é a poderosa Anitta. Amanhã, dia 18, a partir das 11h, ocorre o lançamento do clipe de Vai, Malandra, gravado no Vidigal, no Rio de Janeiro. Ela, que sempre inova em suas divulgações, resolveu fazer um ao vivo em seu canal no YouTube para revelar a nova canção. Ao Extra, contou que o clipe foi uma oportunidade de mostrar as próprias origens. “Um pouco do que eu mesma curtia onde morava. O bronze na laje, o baile funk, o mototáxi e a alegria, claro”, adianta. A ideia da cantora é não se distanciar do funk e mostrá-lo ao mundo. Aguardemos!

Confirmadíssima no RIR

E ela está realmente com TUDO! Depois de muuuuita polêmica por não ter sido convidada para integrar o line-up do Rock in Rio deste ano, Anitta parece ter conquistado o todo-poderoso Roberto Medina, que a anunciou como a primeira atração da edição de 2019 do evento e fará a abertura em um dos dois dias do evento. “Prestes a lançar por aqui o esperado clipe de Vai, Malandra, Anitta é um autêntico fenômeno mundial e foi eleita, pela revista norte-americana Billboard, a 15ª artista mais influente do mundo nas redes sociais (ultrapassando nomes como Lady Gaga, Shakira e Rihanna)”, disse a organização do festival, em nota enviada à imprensa. A cantora também fará parte da escalação da edição do festival que acontece em Lisboa em junho de 2018. Poderosa, hein!

O tempo passou...



Um grupo de jovens que vive os primeiros dramas da adolescência, romances e intrigas em um colégio. Bem que essa poderia ser a sinopse da novela teen Malhação, mas é a descrição do seriado Sandy & Júnior, protagonizado pelos irmãos que formaram a dupla musical homônima. A série ficou no ar de 1999 a 2002 e pegou carona no sucesso dos dois. E não foi só isso, muitos nomes lançados naquela época como atores hoje se consagraram e firmaram no mercado da arte, como Fernanda Paes Lemes, Marcos Mion, Daniele Suzuki e Paulinho Vilhena. Após 15 anos da história, Sandy, aos 34 anos, admitiu em entrevista ao jornalista Guilherme Machado, do UOL, que sente falta de atuar e que estaria disposta a aceitar convites para trabalhos mais pontuais, por conta da agenda atarefada. “Eu sinto bastante falta. Estou sempre aberta, esperando algum convite interessante”, revela. Atenção, diretores!

Topless

Eleita a mulher mais sexy do ano, Paolla Oliveira, de 35 anos, resolveu dar um presentinho aos seguidores e postou uma foto só de calcinha e topless, em uma piscina. “É isso!! A nossa natureza consiste em movimento; o repouso completo é a morte (Blaise Pascal)”, escreveu ela na legenda. Uau!

Fail...



Gostem ou não, Pabllo Vittar é um dos nomes destaques de 2017. A agenda lotada de shows confirma isso. Mas nem tudo é glamour no mundo da fama. Pabllo afirma que depois de ficar conhecida nacionalmente, está cada vez mais difícil em encontrar uma companhia, o que dirá um namorado, principalmente porque muitos ficam tão eufóricos com a companhia pra lá de famosa e deslizam na hora H. Em entrevista à revista Joyce Pascowith, que a elegeu a “pessoa do ano”, Pabllo contou que não é adepta aos aplicativos de paquera, mas sim o olho no olho. “Nem assim consegui um date (par) direito, porque agora vou sair com alguém e eles ficam muito nervosos: ‘Ai meu Deus, estou com Pabllo Vittar’, e brocha!”, revelou a artista.

Decoração luxuosa



A decoração da família Kardashian para o Natal não seria tão tradicional se não fosse repleta de luxúria e riqueza. Para manter a linha da família, este ano, Kris Jenner abusou de todos os cantos da mansão. Veja só: são quatro árvores gigantes, uma rena mecânica, uma escultura grande de urso polar e, claro, as tradicionais luzes coloridas. A socialite Kim Kardashian foi quem mostrou toda essa belezura para os seguidores. Segundo ela, antigamente a mãe costumava montar apenas uma árvore gigantesca, mas agora que a família está maior ela faz quatro “menores” e todas com o tema arco-íris. “Gostamos de mostrar as luzes para as crianças. É muito clássico e bonito”, disse. Quanta (sic) simplicidade!